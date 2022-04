Fernando Niembro quedó en ridículo comentando el partido de Estudiantes: "Para revisar"

Fernando Niembro cometió un error en la transmisión del partido de Estudiantes ante Bragantino por la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó en ridículo.

Fernando Niembro comentó el encuentro entre Estudiantes de La Plata y Bragantino por la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó en ridículo por un insólito error. El periodista macrista analizó una de las jugadas polémicas de la noche mientras el partido estaba 0 a 0 en el Estadio "UNO" Jorge Luis Hirschi. Esto no influyó en el resultado, ya que la victoria quedó en manos del "Pincha", que se impuso 2 a 0 con los goles de Agustín Rogel y Mauro Boselli.

El reclamo por parte del comentarista fue ante la duda sobre si la pelota ingresó o no tras un cabezazo de Mauro Boselli que sacó el arquero brasileño Cleiton en la línea del arco. Como en la fase de grupos del mencionado torneo continental no hay VAR para revisar las acciones -recién lo incorporan a partir de octavos de final- quedó la incógnita. Niembro opinó desconociendo esto último y el relator, Federico Bulos, lo corrigió al instante.

"Es como para revisar, para mí. Yo la revisaría. Por ahí ya lo hicieron, en el lugar que tienen que hacerlo quienes están en el VAR. Esto se soluciona con ese elemento...", lanzó el comentarista y luego de ver nuevamente la jugada Federico Bulos lo corrigió en vivo: "Yo te digo... recordemos que en primera fase de la copa no hay VAR, pero yo no sé si no la saca de adentro".

Acto seguido, Fernando Niembro retomó sus dichos: "Esto se soluciona con lo que se pone dentro de la pelota. Alguien me decía que no hay por una cuestión de costos VAR en esta primera etapa, pero son acciones que te pueden dejar afuera de la Copa Libertadores. Si se hizo el esfuerzo hasta acá, lo haces hasta el final". Sobre esto, el relator explicó el porqué de la ausencia del sistema: "En realidad lo que explicó en algún momento Nery Pumpido fue que había una cuestión de logística por tantos partidos y tantos equipos con dos copas para el mismo semestre. Entonces cuando queden eliminados a partir de octavos de final habrá menos canchas".

El insólito gol que erró Estudiantes contra Bragantino en la Copa Libertadores

Cuando el marcador señalaba los 33 minutos de la primera parte, un córner desde la izquierda a favor del "León" disparado por Fernando Zuqui, se cerró al segundo palo y lo conectó Mauro Boselli. El arquero del equipo brasileño, Cleiton, sacó la pelota sobre la línea, incluso con la duda de que esta ingresó en su totalidad. Pero la jugada no terminó allí, ya que el uruguayo Rogel, sorprendido por la reacción del "1", captó el rebote al lado del portero y su remate fue directo al palo izquierdo.

La repetición de la jugada dejó más dudas que certezas sobre si el cabezazo del delantero fue o no gol. Vale recordar que la etapa de clasificación de la Libertadores se juega sin VAR, y que en este tipo de jugadas solo se puede determinar un fallo semejante con la inclusión de un chip dentro del balón, tecnología que no llegó aún a tierras sudamericanas pero que sí se encuentra en Europa.