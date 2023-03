El Tano Gracián defendió a Riquelme y dejó en ridículo al Pollo Vignolo: "Falta de respeto"

Leandro "Tano" Gracián habló en ESPN F90 y dejó en ridículo a Sebastián "Pollo" Vignolo tras defender a Juan Román Riquelme.

Leandro Gracián rompió el silencio tras el despido de Hugo Ibarra en Boca Juniors, defendió a Juan Román Riquelme y dejó en ridículo a Sebastián "Pollo" Vignolo. El ahora ex ayudante de campo del "Negro" dijo presente en ESPN F90 y se refirió a lo sucedido con el entrenador que abandonó su cargo tras la decisión del Consejo de Fútbol y no se guardó nada. Para colmo, le respondió de manera contundente al conductor y al resto de los panelistas.

Es que el relator de la señal de Disney le consultó al "Tano" acerca de Román y su injerencia en el armado del equipo para los partidos. Minutos después, quien también aprovechó la ocasión para cuestionar al vicepresidente del "Xeneize" por el mismo tema fue Carlos "Cai" Aimar y el ex jugador también le contestó sin filtro. En la mencionada entrevista, Gracián no sólo los dejó sin palabras, sino que además explicó cómo se maneja el dirigente con las cuestiones de vestuario.

"¿Riquelme iba y te decía quién tenía que jugar?", preguntó el "Pollo" Vignolo en vivo en pleno pase de programa entre F12 y F90 a Leandro Gracián. Este último no tardó en responderle y lo hizo sin filtro: "No, es una falta de respeto a una persona como Román y segundo al entrenador que tomaba todas las decisiones habidas y por haber de lo deportivo en lo que respecta al plantel y todos los días. Nosotros con (Roberto) Pompei éramos los asistentes y armábamos la planificación. Nos preparamos para esto. Me parece una falta de respeto total que digan que Ibarra no estaba preparado".

Sin embargo, no fue la primera vez que apuraron al "Tano" con la misma pregunta y fue Aimar el que lo puso en aprietos. "¿Por qué no dirige Riquelme? Que es fácil opinar de afuera, que dirija y muestre". Ante los dichos del ex técnico, Gracián no dudó en cruzarlo: "Nosotros tenemos la potestad deportiva del plantel. ¿Cómo nos van a armar el equipo?". Por último, el ex compañero de Hugo Ibarra en el cuerpo técnico sostuvo que "Riquelme se enojaba por el rendimiento del equipo, pero nunca entró al vestuario y siempre tuvo un respeto enorme al trabajo".

El Cai Aimar explotó contra todos en ESPN y dejó mudo al Pollo Vignolo

Carlos "Cai" Aimar explotó contra sus compañeros en pleno ESPN. El ex técnico debatió con los periodistas del mencionado programa de la señal de Disney y no se guardó nada a la hora de cruzarlos por una afirmación de Ricardo La Volpe horas antes. El entrenador que forma parte del ciclo televisivo se refirió a su experiencia en el cargo, cuestionó los dichos de Diego "Chavo" Fucks y dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo.

"Para La Volpe es el 30%, según que técnico. Para mí, en River, Gallardo era el 50%. En Boca por ahí creen que el técnico tiene que ser un 10 o un 20", lanzó Sebastián Vignolo abriendo la discusión y Aimar lo cruzó rápidamente: "Si es un 10 o un 20 del entrenador, que te salven los jugadores entonces. Ah, pero los jugadores no te salvan y la culpa siempre la tiene el técnico. ¿Cómo carajo es?".