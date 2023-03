El Cai Aimar explotó contra todos en ESPN y dejó mudo al Pollo Vignolo: "¿Cómo carajo es?"

Carlos "Cai" Aimar se pudrió, explotó en vivo contra sus compañeros de ESPN F90 y dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno programa.

Carlos "Cai" Aimar explotó contra sus compañeros en pleno ESPN. El ex técnico debatió con los periodistas del mencionado programa de la señal de Disney y no se guardó nada a la hora de cruzarlos por una afirmación de Ricardo La Volpe horas antes. El entrenador que forma parte del ciclo televisivo se refirió a su experiencia en el cargo, cuestionó los dichos de Diego "Chavo" Fucks y dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo.

"El DT es sólo el 30% de un equipo", sostuvo el "Bigotón" en F90 en referencia a la tarea que cumplen sus colegas. Esta charla se dio en base al presente del "Xeneize" en la Liga Profesional en la que lleva dos partidos sin ganar con un empate y una derrota. Más tarde, en el análisis sobre la entrevista que brindó el ex estratega de Boca Juniors, Aimar se pudrió en vivo y se mostró en desacuerdo tanto con sus palabras como con el resto de los panelistas.

"Para La Volpe es el 30%, según que técnico. Para mí, en River, Gallardo era el 50%. En Boca por ahí creen que el técnico tiene que ser un 10 o un 20", lanzó Sebastián Vignolo abriendo la discusión y Aimar lo cruzó rápidamente: "Si es un 10 o un 20 del entrenador, que te salven los jugadores entonces. Ah, pero los jugadores no te salvan y la culpa siempre la tiene el técnico. ¿Cómo carajo es?".

Segundos después, Diego "Chavo" Fucks tuvo una intensa charla con Damián Manusovich y cerró su opinión con otro dicho que despertó la bronca del "Cai": "Pero entonces ¿Para qué diablos hay un entrenador?". El ex Boca le contestó en vivo con furia: "Algo tiene que saber, porque nosotros no lo sabemos. ¿Qué sabes todo? ¿Qué venís a saber todo de lo que pasa en un plantel? ¿Qué carajo vas a saber? ¿Sabés cuántas se inventan también?".

Ricardo La Volpe cruzó a varios ídolos de Boca

El ex técnico de Boca Juniors realizó una fuerte denuncia contra los jugadores que dirigió en su paso por el club por el calvario que sufrió. Si bien no tuvo éxitos en su corta etapa como entrenador en el "Xeneize", no perdió la oportunidad de atacar a los futbolistas y contar en vivo el mal momento por el que pasó. La pantalla de ESPN fue el lugar elegido y reveló todo en diálogo con Sebastián Vignolo.

"En Boca, como yo sentía que me miraban mal, ahí tomé la equivocación. Yo veía que algunos me miraban mal y no me iba a pelear y decirle: '¿Qué carajo te pasa? ¿Por qué me mirás así?'. Capaz que me podían cagar a trompadas, alguna iba a pegar, eso seguro. Otra cosa que me dolía mucho era que me decían por lo bajo 'El mexicanito', yo sabía", sentenció La Volpe acerca de lo vivido en el "Xeneize".