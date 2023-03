Un extécnico de Boca cruzó a varios ídolos: "Me miraban mal"

Un ex entrenador con pasado en Boca Juniors contó el mal momento que vivió al frente del equipo cuando lo dirigió y sorprendió a todos.

Un ex técnico de Boca Juniors realizó una fuerte denuncia contra los jugadores que dirigió en su paso por el club por el calvario que sufrió. Si bien no tuvo éxitos en su corta etapa como entrenador en el "Xeneize", no perdió la oportunidad de atacar a los futbolistas y contar en vivo el mal momento por el que pasó. La pantalla de ESPN fue el lugar elegido y reveló todo en diálogo con Sebastián Vignolo.

Se trata de Ricardo La Volpe, quien comandó al elenco "Azul y Oro" en 2006 y no tuvo una buena experiencia. La final del Torneo Apertura 2006 ante Estudiantes de La Plata en la que el "Pincha" se impuso por 2 a 1 fue determinante para el futuro del "Bigotón", quien dejó su cargo a las pocas horas. Ahora, en la entrevista con el "Pollo" no se guardó nada y dio detalles de cómo lo trataban en la institución.

"En Boca, como yo sentía que me miraban mal, ahí tomé la equivocación. Yo veía que algunos me miraban mal y no me iba a pelear y decirle: '¿Qué carajo te pasa? ¿Por qué me mirás así?'. Capaz que me podían cagar a trompadas, alguna iba a pegar, eso seguro. Otra cosa que me dolía mucho era que me decían por lo bajo 'El mexicanito', yo sabía", sentenció La Volpe acerca de lo vivido en el "Xeneize".

Además, el ex arquero campeón del mundo en Argentina 1978 agregó: "Llegué a un equipo ganador y entendí que era difícil. Venían de ganar la Sudamericana con Basile y yo perdí el tercer campeonato de dos que había ganado el 'Coco'. Lo que digo es que ojo con los jugadores, porque te miden. Sé que Guardiola llega, pone el sistema y no tiene problemas". Con esto último, el DT se refirió a los que lo cuestionaron por el funcionamiento del conjunto "Azul y Oro" con él a cargo.

Ricardo La Volpe al frente de Boca Juniors

La lamentable anécdota de Ricardo La Volpe con los jugadores de Boca

Aquel Torneo Clausura quedará en la historia del fútbol argentino por el cierre que tuvo, en el que los de el "Bigotón" fueron protagonistas. Es que Alfio "Coco" Basile dejó su puesto para dirigir a la "Albiceleste" poco después del Mundial de Alemania y La Volpe ocupó su lugar durante el mencionado certamen con todo encaminado para campeonar. Sin embargo, las cosas dentro del equipo no estaban bien y el estratega lo contó.

"Iban a jugar un fútbol tenis. Estaba el 'Cata' con (Guillermo) Marino, del otro lado (Rodrigo) Palacio y Martín Palermo. Entonces miro y le digo a Marino: 'Hoy vamos a armar algo'. Yo sabía que él estaba bien conmigo y contento, igual que Fernando Gago. A Marino lo llaman por teléfono... Mentira, era una trampa que hicimos nosotros. Marino se va y me meto en la cancha para jugar, el 'Cata' agarra la pelota y dice 'No, lo esperamos'. Así es el fútbol, no me calenté, me reía".