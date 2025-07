Se filtró lo que le dijo Izquierdoz a Merlos tras la polémica en Lanús vs. Central previo al gol de Di María

Se filtró lo que le dijo Izquierdoz a Merlos tras la polémica en Lanús vs. Central

Rosario Central venció a Lanús en La Fortaleza por la segunda fecha del Torneo Clausura con el gol de Ángel Di María a través de un penal que encendió la polémica. Es que Carlos Izquierdoz se fue expulsado por protestar contra Andrés Merlos, quien sancionó una infracción dentro del área del arquero Nahuel Losada a Gaspar Duarte. Poco después se conoció cuáles fueron las palabras del experimentado defensor contra el colegiado que derivaron en la roja.

Por supuesto, dicha acción marcó un antes y un después en el encuentro ya que hasta ese momento empataban sin goles pero los de Ariel Holan, de la mano del campeón de todo con la Selección Argentina, se pusieron en ventaja. El cruce que tuvo visitantes por primera vez en un torneo local -no Copa Argentina- tras 12 años, no terminó de la mejor manera y fue a raíz de la mencionada falta. Más allá de la situación, lo que no tardó en viralizarse fueron los dichos del "Cali" que rápidamente trascendieron.

Qué le dijo Izquierdoz a Merlos tras el penal sancionado en Lanús vs. Rosario Central

"No seas cagón", fue una de las frases que esbozó el zaguero central en pleno cara a cara con el árbitro. Este último no lo dudó e inmediatamente le mostró la tarjeta roja por la que el conjunto local se quedó con 10 hombres a falta de 20 minutos para el final del partido en La Fortaleza. Si bien los dueños de casa tuvieron oportunidades para llegar al empate finalmente no lo lograron y los comandados por Ariel Holan se quedaron con los tres puntos en condición de visitante.

La próxima fecha, Rosario Central será local en el Gigante de Arroyito contra San Martín de San Juan el próximo sábado 26 de julio a las 16.45. El "Granate" tendrá un compromiso el día anterior cuando visite a Sarmiento de Junín desde las 19, ambos cotejos correspondientes a la tercera fecha del Torneo Clausura. Mientras tanto, el "Canalla" se mantiene en lo más alto de la tabla anual y le saca tres puntos de ventaja a Boca Juniors, además de cuatro tanto a Argentinos Juniors como a River Plate que tienen un partido menos.

El regalo de Lanús a Di María antes del partido vs. Rosario Central

En la previa del encuentro entre el "Granate" y el "Canalla" de este sábado por el Torneo Clausura, el público local preparó un regalo especial para el campeón del mundo con la Selección Argentina. El mismo fue una bandera dedicada al rosarino por parte de los hinchas de Lanús a modo de homenaje para el futbolista con pasado en el Real Madrid con la frase: "Bievenido al club de barrio más grande del mundo" además de tener la cara de "Angelito" besando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.