Di María rompió en llanto en el Gigante de Arroyito antes del debut

Ángel Di María se emocionó esta tarde del sábado 12 de julio en su vuelta a Rosario Central en la previa del partido ante Rosario Central por la primera fecha del Torneo Clausura en el Estadio Gigante de Arroyito. El "Fideo" regresó a su casa y será titular en este cotejo contra el "Tomba" y antes vivió un momento emotivo. Por supuesto, rápidamente se hizo viral en las redes sociales debido a la importancia del campeón de todo con la Selección Argentina.

La situación tuvo lugar en pleno trabajos precompetitivos junto a sus compañeros, aunque todos los flashes fueron para el futbolista con pasado en varios clubes destacados como el Real Madrid, el Manchester United y el Paris Saint Germain de Francia. En su regreso después de varios años, Di María sin dudas es una de las grandes figuras del fútbol argentino en el que también llegaron otros compañeros suyos de la "Albiceleste" de Lionel Scaloni.

Las declaraciones de Di María en su llegada a Rosario Central

“El sueño de volver estaba, lo cumplí, ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo que tiene mi familia y yo”. Al ser consultado sobre su retiro, Di María se mostró animado a seguir jugando por un tiempo más: “Siempre estuvo ese sueño de volver, lo dije muchas veces. En este momento no pienso en el retiro, pienso en jugar, en disfrutar, en seguir al nivel que lo vengo haciendo. Más adelante veré lo del retiro. Solo quiero ser feliz”.

“Hay que preguntarle a Ariel… Hoy ya entrené, me siento bien, estoy contento de volver a entrenar, estos días de vacaciones fueron pocos, pero también muchos por la ansiedad de estar de vuelta. El sábado va a ser algo muy lindo, después veremos si toca o no jugar contra Godoy Cruz. Seguramente no va a ser más de lo que es, porque cada fin de semana es una locura, y por eso hace que el club sea cada vez más grande”, añadió en la relación a la posibilidad de debutar el sábado en el inicio del Torneo Clausura ante Godoy Cruz en condición de local.

Las estadísticas de Ángel Di María en su carrera

Clubes: Rosario Central; Benfica de Portugal; Real Madrid de España; Manchester United de Inglaterra, Paris Saint Germain de Francia y Juventus de Italia.

Rosario Central; Benfica de Portugal; Real Madrid de España; Manchester United de Inglaterra, Paris Saint Germain de Francia y Juventus de Italia. Partidos jugados : 810 (+145 en la Selección Argentina).

: 810 (+145 en la Selección Argentina). Goles : 198 (+31).

: 198 (+31). Asistencias : 274 (+30).

: 274 (+30). Títulos: Benfica (4); Real Madrid (6); PSG (19); Copa América 2021 y 2024; Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022.

Noticia en desarrollo...