El sorpresivo anuncio de Oscar Ruggeri en vivo: "Me retiro"

De forma sorpresiva, Oscar Ruggeri fue protagonista de una noticia inesperada para los televidentes. En ESPN, el "Cabezón" anunció su retiro definitivo de las canchas. ¿Qué fue lo que pasó?

Oscar Ruggeri es uno de los futbolistas argentinos que más alegrías le ha dado al pueblo nacional. Retirado profesionalmente desde el año 1997, dando sus últimos pasos como futbolista de Lanús, ahora el "Cabezón" sorprendió a todos con una noticia inesperada. Volvió a retirarse. ¿Cómo es esto posible?

Según detalló el propio protagonista, la decisión tuvo que ver con abandonar definitivamente la actividad al dar un paso al costado de los torneos amateurs. "Me retiré del intercountries”, explicó Ruggeri, a quien quisieron hacerle un partido de despedida pero no accedió ya que aún no puede asimilar su "jubilación" de un deporte que tantas satisfacciones le dio.

La decisión de Ruggeri tuvo que ver con una dura sanción recibida por parte de las autoridades. Tras una expulsión por discutir con un rival, llamarlo "basura" y "cuis", Oscar fue multado con diez fechas de suspensión. Ante este escenario, el de Corral de Bustos decidió dar un paso al costado. "Al que generó todo no le dieron nada, pero ya está. O te sacan para siempre del torneo, o son tres (fechas) como mucho”, exclamó el excampeón del mundo.

Por su parte, al escuchar las palabras de Ruggeri, Sebastián "El Pollo" Vignolo también se refirió al paso de la edad y reveló un pensamiento pocas veces expresado en el aire de su programa: "Los DNI nos están matando. Estamos grandes. Nosotros creemos que estamos siempre igual”. Por su parte, "El Cabezón" asintió y agregó: "¿Viste? Se te van soltando los cables. Te estás dando cuenta cómo estás cambiando”.

Ruggeri se burló de los labios de un jugador de Boca

Desubicado por donde se lo mire. Oscar Ruggeri lanzó un insólito comentario sobre los labios de un futbolista de Boca Juniors, y lo hizo en el aire de ESPN. "Las chicas se tienen que poner colágeno", comenzó diciendo "El Cabezón". Ahora bien, ¿de quién estaba hablando el ex zaguero del seleccionado nacional?

El futbolista del que se burló Ruggeri es Juan Ramírez. De hecho, "El Pollo" Vignolo cuestionó la actitud de su panelista y ex campeón del mundo con la selección argentina en México 1986. "Es increíble que le mires los labios a Ramírez”, sentenció el conductor, a lo que Oscar prosiguió: ¿Viste que las chicas se meten inyecciones?”.

Acto seguido, Vignolo le preguntó a Ruggeri si no se pondría colágeno en sus labios dado que los mismos son "finitos". Tajante, el procedente de Corral de Bustos aseguró: "No, no me importa. Ya nací así con labios finos, si no te gusta, no me importa”.