El Pollo Vignolo ventiló en El Trece los jugadores que se van de River: "Fin de ciclo"

El Pollo Vignolo ventiló en Pasión por e Fútbol, en El Trece, quiénes son los jugadores que se van del River de Martín Demichelis en el próximo mercado de pases. El adiós de varios referentes.

Sebastián "El Pollo" Vignolo reveló en El Trece quiénes son los jugadores que se irán de River en diciembre de 2023. El conductor de Pasión por el Fútbol en la televisión apuntó categoricamente contra el vigente campeón nacional por la apatía que demostró en el estadio Amalfitani de Vélez, donde fue superado claramente y cayó por 2-0. Ya eliminado de la Copa Argentina y de la Libertadores, la Copa de la Liga Profesional es el único objetivo que le queda al conjunto de Núñez hasta e 2024.

Sin filtro, el periodista deportivo reveló que hay dirigentes "muy calientes y preocupados" por el mal momento del "Millonario" después de la consagración en la pasada Liga Profesional. De hecho, confirmó que diciembre de 2023 será una bisagra en el mercado de pases, con el "fin de ciclo" para varios referentes.

El Pollo Vignolo reveló que varios jugadores se irán de River

En El Trece, el presentador comenzó: "Creo que Demichelis tiene que tomar nota de lo que pasó el sábado con algunos futbolistas, a mi no me gustó. Vi a un River desganado, apático, ido, sin juego, sin energía... No era River". Incluso, comunicó que "hay gente preocupada por la actuación del otro día y no es solamente del cuerpo técnico sino de más arriba, de la dirigencia" porque "vieron algunas situaciones de los jugadores que... ¡Los quieren con más energía, viejo!".

El Pollo Vignolo ventiló la crisis en River con Demichelis.

"¿Qué piensan los jugadores de Demichelis?", le preguntó el relator a Nicolás Distasio, el cronista del club en el canal, e insinuó que hay algunos futbolistas que no están conformes con ciertas actitudes del DT. "No, no tengo idea", se sinceró Distasio al respecto. Al instante, Vignolo opinó que "a veces, tener tantos buenos jugadores es un problema" y adelantó que "en el River que viene, a fin de año hay ciclos cumplidos".

Con relación puntualmente a Nicolás De la Cruz, que sigue en Núñez pese a haber tenido varias ofertas para marcharse, el "Pollo" reflexionó porque "hay que ver cómo se queda" y amplió: "Mirá que soy fanático de De la Cruz, pero creo que se quiere ir. Su ciclo está terminado, ¿pero qué quiere que haga River?". Sobre ese tema, el conductor insistió con la información de "hay gente que está preocupada con algunos jugadores grandes" y preguntó: "¿Nacho (Ignacio) Fernández cómo está?".

En el mismo sentido, Vignolo recordó la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca y dijo que "de aquel equipo de Madrid se sostienen (Franco) Armani, Enzo Pérez, (Jonatan) Maidana, Nacho Fernández, (Milton) Casco y volvió el Pity (Gonzalo) Martínez". "Creo que el Pity va a ser el exponente mayor de Madrid dentro del plantel. Me preguntaría si van a seguir a fin de año Armani, Maidana, Enzo Pérez, Casco y Nacho...", nombró el relator.

"Te agrego a (Matías) Suárez", acotó Distasio. "Esto va a desencadenar a fin de año, para mí se viene un River distinto. Se viene el River de Demichelis", aclaró el "Pollo" para dar a entender que este plantel fue heredado pero no elegido por el estratega. Y remató: "El sábado a la noche había un dirigente muy caliente, muy preocupado, y hablaban de fin de ciclo. Pero no del técnico eh, les gustaron las declaraciones de Demichelis... River debe respaldar a Demichelis y dejar que resuelva situaciones que tiene que resolver, algunas más difíciles que otras".