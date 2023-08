El Pollo Vignolo reveló quién es su joya preferida del fútbol argentino: "Mi jugador"

El Pollo Vignolo anunció quién es su joyita preferida del fútbol argentino y el elegido es de Boca. La relevación del conductor de ESPN F90 en la televisión.

Sebastián "Pollo" Vignolo reveló quién es su jugador favorito del fútbol argentino y, en este caso, se inclinó por una promesa de Boca. El conductor de ESPN F90 llenó de elogios en la televisión a una de las joyitas del equipo de Jorge Almirón y hasta les pidió a los árbitros "que lo protejan" durante los partidos por las patadas que suele recibir en las canchas.

El elegido por el relator es nada menos que Exequiel "Changuito" Zeballos, el extremo de 21 años que se recuperó de una grave lesión y de a poco vuelve a sumar minutos en la Primera División del "Xeneize". El periodista deportivo halagó al joven santiagueño, además de haber explicado los motivos por los que se queda con él por encima del resto a nivel nacional.

El Pollo Vignolo tiene al Changuito Zeballos como su favorito: "Es un crack"

Tras un breve análisis del empate 0-0 de Boca en su visita a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, el líder de F90 opinó acerca del atacante: "Me parece un crack, lo digo y lo sostengo. Zeballos es mi jugador. Por más Zeballos. Juega con alegría, se anima a tirar una cosa que no la vi nunca: un taco desde el piso, hace un caño...". De paso, les pidió directamente a los árbitros: "Cuídenlo a Zeballos, eh, cuídenlo porque lo van a matar".

La patada al Changuito Zeballos que no terminó en roja.

"Pero cuídenlo no solamente cuando le pegan, sino cuando intentan pegarle y no alcanzan", insistió el relator. "Miren que a este chico ya lo rompieron", recordó con relación a la lesión que le provocó Milton Leyendecker, de Agropecuario, en la Copa Argentina 2022. Mientras repasaban las imágenes de la igualdad en la ida de los octavos de final en Montevideo, "El Pollo" sostuvo que un futbolista local pisó al santiagueño, aunque no fue expulsado por el árbitro brasileño Raphael Claus.

"Es más, ¿sabés que me pasó viendo el partido? Pensé que se había enganchado él solo", agregó Vignolo. "Aplaudo a pibes como este, como (Esequiel) Barco en River... Más Zeballos. ¡Este pibe es un crack! Que se anima a seguir jugando, que vuelve de la lesión, que la pide... Refuerzo de Boca, Zeballos", completó el conductor. Por ahora, el juvenil corre de atrás en la consideración de Almirón y suele ingresar en los segundos tiempos de los encuentros.

Los números del Changuito Zeballos en Boca