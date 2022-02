El Pollo Vignolo explotó contra Mariano Closs en ESPN F90: "No digas eso"

Sebastián "Pollo" Vignolo disparó contra Mariano Closs en el pase de programa de ESPN F12 a F90 en un debate sobre la salida de Miguel Ángel Russo de Boca.

La salida de Miguel Ángel Russo de Boca Juniors dio que hablar nuevamente en los canales de deportes. En el pase de programa entre ESPN F12 y F90 hablaron del tema en cuestión, luego de una entrevista realizada a Ramón "Wanchope" Ábila. El delantero que pasó a Colón de Santa Fe dejó una declaración interesante sobre el DT, que utilizó Sebastián Vignolo para abrir un debate que terminó con una discusión entre él y Mariano Closs.

"Me extrañó que Miguel me haya dicho que me apurara porque me quería para la cuarta o quinta fecha del torneo. Dos días después me llamaron a una reunión en la que él estaba presente para decirme que me iban a dar a préstamo a Nacional de Uruguay. Antes me tenías en cuenta y ahora me decís que me vaya del club. Me pareció muy extraño ya que no me consultaron nada y arreglaron todo", aseguró Ábila en la nota brindada a F12.

A raíz de estas declaraciones, el "Pollo" lanzó: "Dijo algo de Miguel Russo que no me sorprende. Que buena charla, que buena nota". Minutos después, el propio Vignolo recordó la entrevista que su equipo le realizó meses antes al extécnico del "Xenieze" en su ausencia, y primero apuntó contra Diego "Chavo" Fucks: "Russo, que decían que estaba incómodo, habló con ustedes y estaba chocho, feliz de la vida".

Quien salió al cruce rápidamente fue Closs: "¿Cómo va a estar feliz de la vida Miguel si lo limpiaron?". Y recibió la contundente respuesta por parte del conductor de F90: "No digas eso, Mariano. Russo dijo que no". Luego de esto, el "Pollo" cedió la palabra a Fucks. "Vos estabas más enojado que Russo, Chavo", señaló el panelista, y su compañero respondió: "Yo no estoy enojado, soy periodista y tengo que contar lo que averiguo como la verdad", señaló.

Wanchope Ábila se la pudrió a Riquelme tras su salida de Boca

"Wanchope" tuvo problemas con la dirigencia en 2021, cuando nadie lo atendía para concluir los trámites de su pase a préstamo al DC United de la MLS. En ese momento nació el conflicto que sigue hasta hoy. "Después del partido con River no me atendió. Estaba muy ocupado en el club y yo lo entendí. Me dijo que hablara con los muchachos del Consejo y tampoco me atendieron. Y no sabía dónde estaba parado", aseguró.

"¿Estás particularmente enojado con alguno? Martín el otro día dio a entender que estabas enojado con uno pero no dio nombres", le consultó Closs. A lo que Ábila respondió: "Román nunca se hizo cargo del Consejo, siempre fue el vicepresidente y él obviamente siempre ocupó ese cargo y nosotros teníamos bien en claro que él era el líder. Y con nosotros hablaba poco. Yo siempre tuve un buen diálogo", contó.