El insólito elogio del Pollo Vignolo al Boca de Almirón en ESPN: "Alberto"

El insólito elogio del Pollo Vignolo al Boca de Jorge Almirón en ESPN F90, el programa de televisión que conduce. La palabra del relator tras el triunfo del "Xeneize" ante Colo Colo por la Copa Libertadores.

Sebastián "Pollo" Vignolo elogió de una manera particular al Boca de Jorge Almirón después de la victoria por 2-0 contra Colo Colo por la Copa Libertadores 2023. Luego del triunfazo en Chile que acomodó al "Xeneize" en el Grupo F del certamen continental, el conductor de ESPN F90 halagó al entrenador por la mejoría que se vio en el equipo desde que asumió en el cargo a comienzos de abril pasado.

En su editorial del jueves 4 de mayo en el programa de televisión, el relator de 47 años valoró los tres puntos conseguidos por el conjunto de La Ribera como visitante en la zona que completan Monagas de Venezuela y Deportivo Pereira de Colombia. Insólitamente, el periodista deportivo comparó el trabajo del DT con una situación personal que le tocó vivir a él.

El curioso elogio del Pollo Vignolo al Boca de Almirón en ESPN: "Restaurador"

Para comenzar una nueva edición de F90 con el editorial, el conductor expresó: "Hace un tiempo me gusta agarrar las cosas que dejan enganchadas en las rejas de las casas. Pizzas, combos... Porque digo ´por ahí en la mía no la pusieron´, y hay cosas que son muy útiles. Son panfletos, folletos". "Son unos cracks, no sé cómo hacen, porque no en todas las puertas se pueden tirar por abajo", amplió.

"Entonces, vi un folletito que decía ´restaurador de muebles´, lo agarré. Había unas sillas dibujadas, unas mesas", recordó el cordobés. "Yo tenía unas sillas hermosas de roble patinado en blanco. Estaban bien, tenían un movimiento, pero me podía sentar", rememoró Vignolo. Sin embargo, aclaró que a veces "crujían un poco" y detalló: "Hasta que en un momento alguien me dijo ´che, ¿y si las llevabamos a lo del papelito ese del restaurador de las sillas?´".

El Pollo Vignolo llenó de elogios al Boca de Almirón en ESPN.

"Le dije: ´¿Te parece?´. ¡Llevémoslas!", profundizó "El Pollo". Al mismo tiempo, recordó que trasladaron "las seis sillas al restaurador de muebles... A Alberto". "Me dijo que en una semana las tenía. A los seis días me las entregaron... ¡Parecían otras, parecía que las habían sacado del Teatro Colón! Pensé que se habían equivocado, que no eran las mías. Brillantes, cuero... ¡Parecía que era una casa nueva y había cambiado nada más las sillas!", insistió el presentador.

"El Pollo" Vignolo utilizó esta metáfora para opinar que "Almirón es el restaurador de Boca" porque "los jugadores son los mismos, pero no juegan igual". Además, remarcó que "(Valentín) Barco estaba pero no jugaba". "¡Miren qué invento, pone a los que juegan bien, a cada uno donde mejor se siente!", agregó irónicamente.

En esa línea, expresó que "no es un mago Almirón, pero cambió al equipo". "¿Se metió en un laboratorio, se embarulló? ¡No, lo hizo con cosas lógicas! ¿Por qué no se hizo antes entonces, si no era un drama? ¡Porque con lo anterior alcanzaba!", analizó. Y cerró: "Mis sillas también estaban bien, pero las de ahora quizá duran diez años más, cuando antes seguramente se me rompían, las tiraba en un volquete o hacía un asado".