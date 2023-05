El feroz ataque de Latorre a Riquelme por la derrota de Boca en el Superclásico ante River: "No tiene"

Diego Latorre culpó a Juan Román Riquelme por la derrota de Boca Juniors en el Superclásico ante River Plate del pasado domingo 7 de mayo en el Estadio Monumental.

Diego Latorre apuntó contra Juan Román Riquelme luego de la derrota de Boca Juniors en el Superclásico ante River Plate en el Estadio Monumental. "Gambeta" aprovechó su espacio en el ciclo televisivo Equipo F y se refirió no sólo al rendimiento del "Xeneize" en el verde césped, sino también a la dirigencia de la institución de la que Román forma parte como vicepresidente.

El exfutbolista de la institución fue sumamente contundente con sus dichos sobre el club en el que se desempeñó durante varios años. Es que el elenco "Azul y Oro" no levanta cabeza en la Liga Profesional y, para colmo, cayó en el partido más trascendental del semestre hasta el momento. Por este motivo, Latorre no se guardó nada contra Riquelme y lo liquidó sin filtro en el mencionado programa de ESPN.

"Este partido es consecuencia del pasado de Boca, de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años. No contra River, mirando su propia imagen, sus decisiones, mucho tiempo sin entrenadores y con la cúpula queriendo imponer entrenadores de inferiores. Ahora viene Almirón y han comprado futbolistas sin un criterio. En la época del 'Maestro' Oscar Tabárez, de (Carlos) Aimar, los jugadores venían con un proceso y un criterio de elección de los entrenadores. Hay que ver acá si Almirón tiene los jugadores que él desea. Entró en un campeonato en desarrollo, fue a la cancha de River y, me imagino, que todavía no estaba con la fuerza suficiente para pelearle de igual a igual", comenzó Latorre.

Por otro lado, el ex jugador profundizó en lo futbolístico y dirigencial: "Esto es crónico en Boca. Hace mucho tiempo que no juega bien al fútbol, no es algo opinable. En líneas generales hace tiempo que no tiene un proyecto propio. Es un equipo que no triangula, no te tira una pared, no te domina, no te acorrala 20 minutos. Y yo creo que esa debe ser la aspiración de Almirón y de Riquelme. Porque Riquelme compró jugadores porque tiene una sensibilidad, pero sus propias decisiones le hicieron perder dos años de gestión, porque no estaba maduro Ibarra, tampoco claro que Battaglia era técnico. Ahora se anima a contratar un entrenador y esos tres años... ¿Dónde están? Es causa y consecuencia".

Latorre se enfureció con Vignolo y crece la interna en ESPN

Diego Latorre le hizo un furioso pedido a Sebastián Vignolo y crece la interna en ESPN. El "Pollo" reveló el diálogo que tuvo con su compañero de transmisión y no dudó al contar que el propio "Gambeta" se enojó por un motivo en particular que se repite constantemente en el pase entre 12 y F90. Estos dichos del conductor sorprendieron a los integrantes de ambos ciclos, pero principalmente a Mariano Closs que también opinó al respecto.

"Me mandó un bozal legal, no hablo más de Latorre. No quiere que hable de él en el pase. Me dijo 'bozal legal para vos'". El único que respondió ante eso fue el propio Closs que lanzó: "¿Lo censuró Latorre? Porque está ausente. Bueno, tranquilo. Pásela bien el finde y el lunes la seguimos". Esto se sumó a la conocida polémica entre ambos que se da muy de vez en cuando tanto en la señal de Disney como en los encuentros que comparten.