De qué club es hincha Diego Latorre: la confesión del periodista

Diego Latorre, exfutbolista y actual periodista de ESPN confirmó de qué club del ascenso de nuestro país es hincha.

Diego Latorre, quien hoy se desempeña como periodista y comentarista en ESPN, reveló de qué histórico club es hincha. El exdelantero, identificado con dos grandes como Boca Juniors y Racing, no dudó en dar a conocer lo que es un misterio común entre sus colegas.

Según declaró para el canal de YouTube Doble Mérito, Latorre es hincha fanático de Ferro Carril Oeste. En Argentina, "Gambeta" pasó por el "Xeneize", la "Academia", Rosario Central y Chacarita, última institución en la que jugó en nuestro país durante la temporada 2000/2001. Si bien no vistió los colores del "Verde", el exdelantero sí estuvo cerca de trabajar allí tiempo después de dejar el fútbol.

Ante la consulta de uno de los periodistas del canal, Latorre respondió: "Sigo siendo hincha. Estuve a punto de meterme en la política de Ferro pero no quise. Y retrocedí en el momento justo porque está muy convulsionado el club, muchas manos que se han apropiado del club. Y estuve a punto de integrar una lista porque tengo un chico amigo del colegio que es fanático de Ferro, está metido en la política y en el día a día del club, pero no quise", contó.

El exatacante reveló otra de las razones por las cuales no incursionó en este sector de la institución de la que es hincha. "Retrocedí. Y me dije 'mirá si llega a subir a Primera, intereses creados, tengo que ir a la cancha, tengo que comentar un partido' y se me pasó esa película por la cabeza". Cabe destacar, que luego de una gran campaña en la Primera Nacional en 2021, en la que estuvo cerca de ascender, el elenco de Caballito está en el puesto 33 de la tabla un punto por encima de los dos equipos que están en zona de descenso.

Latorre reveló su peor pesadilla en la Superfinal entre Boca y River

Los periodistas Ariel Cheb y Agustín Stella le consultaron al exjugador si alguna vez tuvo "más quilombo" por el trabajo de su esposa Yanina Latorre en la televisión que por su propia labor profesional. Allí fue cuando "Gambetita" recordó que le pasaron "cosas muy curiosas" y se explayó. "Nunca me estalló tanto el teléfono como el día en el que jugaron Boca y River la final en Madrid", comenzó el exfutbolista, que en aquella memorable jornada comentó el partido para Fox Sports.

"Estábamos ahí en la cancha (el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid) y se me ocurrió decir que había sido penal de (Esteban) Andrada a (Lucas) Pratto. Cuando dije que era penal, yo tenía un grupo de WhatsApp que a partir de este episodio lo abandoné", detalló el comentarista. En ese sentido, remarcó que se trataba de "un grupo con excompañeros de Boca", aunque también aclaró que tiene otro "con los de Racing y algunos otros equipos".