Latorre reveló su peor pesadilla en la Superfinal entre Boca y River: "Insultándome"

Diego Latorre admitió que su peor momento como comentarista lo vivió en la final entre Boca y River en Madrid y detalló lo que le tocó vivir.

Diego Latorre le brindó una entrevista al canal de YouTube Doble Mérito y se refirió a muchos temas. Su paso como futbolista, el entrenador que es pero que todavía no ejerce, su etapa como comentarista de los partidos en Fox Sports y en ESPN y su amistad con Sebastián "El Pollo" Vignolo formaron parte de la conversación que duró más de media hora.

"Gambeta" se soltó y se refirió a diferentes situaciones, entre ellas una en particular que le ocurrió mientras se desempeñaba en la transmisión de la histórica final de la Copa Libertadores entre Boca y River que ganó "El Millonario" en Madrid (España) el 9 de diciembre de 2018.

Diego Latorre reveló su calvario por un Boca vs. River: "Compañeros insultándome"

Los periodistas Ariel Cheb y Agustín Stella le consultaron al exjugador si alguna vez tuvo "más quilombo" por el trabajo de su esposa Yanina Latorre en la televisión que por su propia labor profesional. Allí fue cuando "Gambetita" recordó que le pasaron "cosas muy curiosas" y se explayó al respecto.

"Nunca me estalló tanto el teléfono como el día en el que jugaron Boca y River la final en Madrid", comenzó el exfutbolista del "Xeneize", que en aquella memorable jornada era el comentarista del partido por el título que relató Mariano Closs para Fox Sports. "Estábamos ahí en la cancha (el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid) y se me ocurrió decir que había sido penal de (Esteban) Andrada a (Lucas) Pratto", repasó.

"Y fue penal. Pero yo creo que para analizar una situación tenés que desprenderte de todo", señaló Diego Latorre. Entonces, resaltó que esa opinión le costó la amistad con algunos excompañeros que había tenido en su lapso como jugador en el club de La Ribera.

"Cuando dije que era penal, yo tenía un grupo de WhatsApp que a partir de este episodio lo abandoné", detalló el comentarista. En ese sentido, remarcó que se trataba de "un grupo con excompañeros de Boca", aunque también aclaró que tiene otro "con los de Racing y algunos otros equipos".

Diego Latorre reveló su peor pesadilla: "Compañeros insultándome".

"Y cuando se me ocurre decir que había sido penal de Andrada a Pratto, con la temperatura que habia en ese partido, imaginate... Con cómo estaba la gente en su casa y yo en Madrid, a doce mil kilómetros de Buenos Aires", recordó "Gambeta". "En el grupo había dos o tres compañeros insultándome de Boca... ¡Pero mal, mal!", explicó.

Más allá de que luego los encontró otra vez, ya nada resultó igual entre ellos y así lo reconoció Latorre: "Después los volví a ver en un asado, me pidieron disculpas, pero no fue lo mismo...". "Me ofendí en serio porque una cosa es el insulto de un hincha o de un tuitero que está ahí, pero que un exjugador de fútbol y excompañero mío me insulte porque dije que fue penal de Andrada a Pratto no tiene perdón prácticamente", concluyó.