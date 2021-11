Cai Aimar empujó al Negro Bulos y se pudrió todo en ESPN F90: "¿Para qué opinás?"

Carlos "Cai" Aimar se enojó con Federico "Negro" Bulos y lo empujó en vivo en el programa de Vignolo en medio de un debate por los cambios de Sebastián Battaglia en Boca.

Carlos "Cai" Aimar protagonizó nuevamente un momento insólito en ESPN F90. Después de discutir con varios compañeros de equipo del ciclo que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo, culminó un debate caliente reaccionando mal y empujando a Federico Bulos en pleno vivo del programa. La temática planteada fue los cambios que impuso Sebastián Battaglia en los últimos partidos de Boca Juniors y los resultados que obtuvo.

El extécnico defendió al "Xeneize" y se cruzó en primera instancia con Diego "Chavo" Fucks, luego con el "Negro" y no se guardó nada. El presente del club de La Ribera no es el mejor y la derrota ante Independiente en la fecha 22 lo dejó en evidencia. El DT está marcado por los errores en las modificaciones del equipo titular y sigue sin encontrarle la vuelta a poco tiempo de disputar la final de la Copa Argentina.

"A veces el entrenador hace cosas que no sabemos con qué razón, porque no sabemos lo que pasa adentro. Porque acá sentados es fácil decirlo", sostuvo Aimar cuestionando la opinión de sus colegas como periodistas. Bulos salió al cruce rápidamente: "¿Sabés qué tiene que hacer Battaglia? Es muy claro, poner los jugadores que quiera y decir 'Es mi equipo y juego con estos jugadores y no me importa nada lo que pase de la puerta del vestuario para afuera y basta de tantas vueltas', eso tiene que hacer", retrucó.

El "Cai" escuchó el análisis sobre el DT de Boca y preguntó: "¿Y por qué no sos entrenador?", a lo que el "Negro" respondió: "Me encantaría pero no, ya dije que no me da la capacidad como a Battaglia". Su compañero lo cruzó furioso: "¿Y entonces para que opinás de esa manera?, que vivo que sos, mirá como opinás, dejate de joder", lanzó.

Bulos tampoco se guardó nada y comenzó a despotricar contra Aimar: "Vos me decís que sea técnico. Pero el tipo que escribe una crónica sobre una película no es Ricardo Darín, es un periodista que escribe de cine, no necesita ser actor o subir al escenario y no viene Ricardo Darín a decirle 'vení a subirte al escenario', claro", aseguró dando a entender que como periodista está en la libertad de opinar. En ese momento y con el "Negro" en caliente, Aimar lo empujó, el "Pollo" Vignolo pidió "VAR" y vieron el video del momento entre risas.

Sebastián Domínguez se va del programa del "Pollo" Vignolo

Uno de los protagonistas de ESPN F90 en este último tiempo no continuará en el panel del programa. Hace instantes Sebastián Domínguez anunció en vivo que dejará el ciclo que conduce el Sebastián Vignolo y contó sus razones. Con sentidas palabras de despedida por parte del conductor y luego del exdefensor se cerró un ciclo para su carrera como "periodista" a pura emoción.

"Gracias, no esperaba tanta atención, me pongo nervioso. Dejo el programa, fui convocado y me ofreció Hernán Crespo trabajar con él y acepté. Tenía que ser algo así para verme lejos de este lugar. Tiene un estilo y un mensaje que es por lo que peleo. Yo nunca me preparé para estar acá y siento que aprendí mucho porque me llevo cosas que yo no conocía", sostuvo.