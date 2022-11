Boca: Navarro Montoya reveló en ESPN el curioso apodo de Latorre: "Le decíamos"

"El Mono" Navarro Montoya reveló en vivo en ESPN el apodo que le decían a Diego Latorre en Boca cuando fueron compañeros en la década de 1990.

Carlos "El Mono" Navarro Montoya y Diego Latorre fueron compañeros en Boca en las décadas de 1980 y 1990, y hasta salieron campeones juntos tres veces. Sin embargo, lo que no muchos fanáticos del fútbol conocían es el curioso apodo que llevaba el exdelantero en la interna del vestuario del plantel profesional, más allá del popular "Gambetita" que patentó el periodista y relator uruguayo Víctor Hugo Morales.

Durante el pase en ESPN entre F12 y F90, los programas de televisión que conducen Mariano Closs y Sebastián "El Pollo" Vignolo respectivamente, el exarquero aprovechó un momento de distensión entre todos para sacar a la luz el particular sobrenombre que tenía el exatacante entre sus compañeros. Y llamó la atención en ambos estudios del canal de cable de deportes.

Navarro Montoya reveló que a Latorre en Boca le decían ALF

En el intercambio habitual entre los dos mencionados ciclos, comenzaron a bromear acerca de la vestimenta de Closs. En ese sentido, el relator dijo al aire: "Desde 1992 que no me pongo corbata...". "Descontracturado", acotó Daniel Arcucci. "Lo que pasa es que tuvimos que hacer una cosita con el comentarista", chicaneó Mariano a "Gambeta".

"Ah, con razón lo vi pasar a ALF, a Diego", irrumpió "El Mono". "¡¿Qué, cómo?!", se sorprendió "Dani". "¡¿Qué?! ¿ALF le dicen a Latorre? ¿Por qué le dicen ALF?", quiso saber "Marianito" ante las risas de sus compañeros. "Así le decíamos. Y a mí, Gorila me decían”, aclaró el exguardavalla.

Alf, uno de los personajes más queridos de la televisión.

"Nada, cosas de vestuario...", se desentendió Navarro Montoya. "¡Pará, mostrámelo a ALF! Porque hay chicos que no se acuerdan", pidió Closs al aire en referencia a la famosa telecomedia estadounidense que se emitió originalmente por la cadena NBC entre el 22 de septiembre de 1986 y 24 de marzo de 1990. "¡Mostrame por qué a Latorre le decían ALF! Título de Navarro Montoya", se sonrió Vignolo. "Igual, quédense tranquilos que no está ´Gambeta´ por acá", pidió. "No, hoy me lo crucé", cerró el exarquero a puro humor.

Cuando Navarro Montoya y Latorre fueron compañeros en Boca

"El Mono" y "Gambetita" compartieron el plantel profesional del "Xeneize" entre 1988 y 1992 en el primer ciclo, y luego en la segunda etapa entre 1996 y 1997. Como parte del mismo equipo, se coronaron en tres torneos: la Supercopa 1989, la Recopa 1990 y la Copa Máster 1992. Más allá de que los dos protagonistas ya están retirados como jugadores, son amigos en la actualidad fuera de la cancha.