Turismo Carretera en Neuquén: horario, cronograma y tv en vivo

Se acerca una nueva fecha del Turismo Carretera

La tercera fecha del Turismo Carretera se aproxima y el circuito patagónico vuelve a ser protagonista en el calendario 2025. El Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en Centenario, recibe nuevamente a la máxima categoría del automovilismo argentino junto al TC Pista para un fin de semana lleno de adrenalina.

El TC en Neuquén marca un momento clave en el campeonato actual, con Julián Santero liderando las posiciones con 73 puntos al mando de su Ford Mustang. La actividad se desarrollará durante todo el fin de semana con entrenamientos, clasificación, series y finalmente la carrera principal que promete grandes emociones en el trazado de 4.380 metros de extensión. Por eso, en esta nota encontrarás todos los detalles sobre cuándo y cómo ver las carreras del TC por TV.

¿Cuándo es el TC en Neuquén?

El Turismo Carretera llevará adelante la tercera fecha del campeonato 2025 este fin de semana en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén. El circuito de Centenario recibe por decimoquinta vez a la categoría más importante del automovilismo nacional, con una cita que comenzará el sábado 29 de marzo desde las 11 con los entrenamientos y la clasificación, para culminar el domingo a partir de las 10 con las series y la final.

Los aficionados al automovilismo pueden adquirir entradas anticipadas para presenciar en vivo todas las modalidades de esta nueva presentación del TC en tierras patagónicas. El campeonato comenzó en febrero con la victoria de Jonatan Castellano en Viedma, y continuó a principios de este mes con el triunfo de Facundo Chapur en El Calafate, quien ahora ocupa la décima posición en la tabla con 49,5 puntos.

La fecha de Neuquén contará con tres ausencias significativas. Gastón Mazzacane y Augusto Carinelli no podrán participar debido a la conmoción cerebral que sufrieron tras su fuerte accidente en El Calafate. Los médicos decidieron no habilitarlos para evitar el "síndrome del segundo impacto", que podría generar consecuencias más graves. A estas bajas se suma la de Esteban Gini, quien no estará presente por un compromiso personal: su casamiento programado para este fin de semana.

La buena noticia para los locales es el regreso de Lautaro de la Iglesia, quien se perdió la fecha anterior por un accidente mientras entrenaba con su bicicleta en El Calafate. El piloto de Dodge Challenger de Di Meglio Motorsport está completamente recuperado y listo para competir en su tierra natal, lo que seguramente generará un apoyo especial de la afición neuquina.

En lo que respecta al campeonato, la lucha está muy reñida en los primeros puestos. El actual campeón Julián Santero lidera con 73 puntos, seguido de cerca por Juan Martín Trucco con 72 unidades. José Manuel Urcera completa el podio provisional con 70 puntos, mientras que Jonatan Castellano, ganador de la primera fecha, se ubica cuarto con 63 puntos. Facundo Chapur, tras su victoria en El Calafate, escaló posiciones y ahora se encuentra décimo con 49,5 unidades.

Calendario del TC 2025 en Neuquén

Sábado 29 de marzo

11:05 horas: 1° Entrenamiento TC (transmite DeporTV)

13:35 horas: 2° Entrenamiento TC (transmite MotorPlay)

16:02 horas: Clasificación TC - 4 cuartos de 8 minutos cada uno (transmiten DeporTV, TV Pública y MotorPlay)

Domingo 30 de marzo

10:05 horas: 1ª Serie TC - 5 vueltas (transmiten TV Pública y MotorPlay)

10:30 horas: 2ª Serie TC - 5 vueltas (transmiten TV Pública y MotorPlay)

10:55 horas: 3ª Serie TC - 5 vueltas (transmiten TV Pública y MotorPlay)

14:00 horas: Final TC - 25 vueltas o 50 minutos (transmiten TV Pública y MotorPlay)

La transmisión televisiva del domingo se extenderá desde las 9:00 hasta las 15:00 horas por TV Pública y MotorPlay, incluyendo también la actividad del TC Pista, que comenzará sus series a las 9:15 y disputará su final a las 12:47 horas.