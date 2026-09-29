TC Pick Up: ¿cómo quedaron las posiciones tras las sanciones a Mariano Werner y Agustín Canapino?

Este fin de semana, el TC Pick Up tuvo una de las carreras más emocionantes de la temporada en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, donde Hernán Palazzo se quedó con la victoria. Por si la acción en pista no hubiese sido suficiente, la ACTC confirmó este lunes las sanciones a Mariano Werner y Agustín Canapino, quienes habían cruzado la línea de meta en el cuarto y octavo lugar, respectivamente.

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El piloto entrerriano, que había llegado a la primera fecha de la Copa Shell V-Power como líder de la tabla, fue excluido por incumplir con la normativa de la compresión del motor, de manera que perdió todos los puntos que había sumado en el fin de semana. Dicha noticia no es menor, dado que Werner se había quedado con la pole el sábado y había ganado la serie, de manera que perdió varias unidades en la lucha por el campeonato.

Canapino, por su parte, recibió un recargo de diez segundos por no realizar la chicana al ingresar a boxes, aunque eso no afectó su clasificación final tras haber ascendido al séptimo puesto por la exclusión del “Zorro de Paraná”. Además, a Diego Ciantini también le sumaron tiempo, pasando del segundo al quinto lugar por los cinco segundos que le agregaron como castigo por el sobrepaso indebido a Santiago Mangoni, quien abandonó en la vuelta 14.

Por otro lado, Gustavo Tadei también recibió una sanción de exclusión por su maniobra peligrosa contra Ignacio Faín, cuando ambos se vieron forzados a retirarse en el noveno giro. Como consecuencia de todas estas sanciones, el podio en Balcarce cambió, con Palazzo (41:27.488) manteniéndose en lo alto y seguido por Otto Fritzler (+1.790s) y Lucas Valle (+2.349s).

En cuanto a la tabla de posiciones, ahora el nuevo líder de la Copa de Oro del TC Pick Up es Fritzler con 50 puntos, mientras que el ganador de la fecha subió al segundo lugar y Canapino cayó al tercero. Cabe mencionar que la próxima fecha de la fase definitoria del campeonato se realizará en el fin de semana del 18 de octubre, aunque todavía no se ha confirmado cuál será la sede elegida.

Palazzo se quedó con la primera fecha de la Copa de Oro.

Posiciones de la Copa de Oro del TC Pick Up