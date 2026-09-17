Turismo Carretera: Mariano Werner igualó a una leyenda en el ranking histórico tras su triunfo en San Luis

El arranque de la Copa de Oro trajo consigo la victoria de Mariano Werner, quien obtuvo su segundo triunfo en el campeonato y se convirtió en el nuevo líder de la tabla a solo cuatro fechas del final de la temporada. Ahora bien, eso no es todo lo que sucedió este fin de semana en el Autódromo Rosendo Hernández, donde el paranaense hizo historia al alcanzar su victoria número treinta en el Turismo Carretera.

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Y es que hacía once años que un piloto no alcanzaba las 30 victorias en la categoría madre del automovilismo nacional, siendo el último en lograrlo Omar Martínez, quien llegó a dicho número con su triunfo en Rafaela en 2015. De hecho, el entrerriano llegó a sumar 33 victorias en el TC antes de su retiro, posicionándose en el sexto lugar de la tabla histórica de los más ganadores de la competencia.

Por debajo de Martínez se encuentra Guillermo Ortelli con 32, seguido por Werner, que igualó a Héctor Luis Gradassi con su triunfo número 30. En lo más alto del ranking se encuentra Juan Gálvez con 56 victorias, seguido por Roberto José Mouras y Juan María Traverso con 50 y 46, respectivamente, mientras que el Top-5 es cerrado por Oscar Alfredo Gálvez con 43 y Dante José María Emiliozzi con 42.

Ahora bien, en cuanto a los pilotos que todavía se encuentran en actividad dentro del TC, Werner es el máximo ganador por el momento, algo que se sabía de antemano incluso antes de su victoria en Termas de Río Hondo durante la fase regular. Y es que el segundo de la tabla es Christian Ledesma con 27 triunfos, mientras que un escalón más abajo está Matías Rossi con 26. Agustín Canapino es cuarto con 22 y Norberto Fontana quinto con 10, igualado con Julián Santero.

Cabe mencionar que el “Zorro de Paraná” se encuentra en plena lucha para alcanzar su cuarto título en la categoría cuando restan cuatro fechas por delante, de manera que incluso podría llegar a subir aun más en la tabla histórica. En este sentido, la próxima fecha será en el Autódromo Ciudad San Nicolás en el fin de semana del 4 de octubre, en el marco de la segunda fecha de la Copa de Oro.

Werner está primero en la tabla.

Posiciones de la Copa de Oro del TC 2026