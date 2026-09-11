El TC Pick Up disputará la octava fecha de su campeonato y el inicio de la Copa de Oro el 26 y 27 de septiembre en Balcarce. La confirmación oficial de la ACTC marca el histórico regreso del Autódromo Juan Manuel Fangio tras 14 años de inactividad, con entradas ya a la venta.

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Después de la victoria de Agustín Canapino en Rosario a mediados de agosto, el TC Pick Up se prepara para lo que será la siguiente cita del calendario, que estaba marcada para disputarse a fines de mes. Aunque todavía restaba definirse cuál iba a ser la sede para el inicio de la Copa de Oro.

Sin embargo, el último miércoles se confirmó que la competencia de las camionetas abrirá la etapa final del campeonato en el mítico Autódromo Juan Manuel Fangio, pero no el de Rosario, sino el de Balcarce. En la tierra natal del “Chueco”, se reabrirá el circuito ubicado en el Cerro La Barrosa después de 14 años y donde no solo estará la Pick Up y Pick Up Pista, sino también el Turismo Especial de la Costa.

De hecho, las autoridades de la ACTC se apersonaron en el circuito junto a Esteban Reino y Rosario Trufó, intendente y secretaria de turismo, respectivamente, para avanzar sobre la confirmación de la sede. Tal es así que la Asociación Corredores Turismo Carretera informó que el miércoles se hicieron los ajustes pertinentes en cada sector para dejar todo listo para fecha de este fin de semana e incluso se largaron a la venta las entradas.

¿Cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para el TC Pick Up en Balcarce?

Con respecto a los precios, el ticket general cuesta $40.000, mientras que las mujeres pagarán $20.000 y la entrada preferencial tiene un valor de $130.000 con cupos limitados. Cabe mencionar que la venta se realiza a través de la plataforma Ticket Motor y que, al mismo tiempo, hay grupos con beneficios exclusivos, como personas con discapacidad y su acompañante con descuentos y entrada libre para niños de 0 a 11 años y jubilados con su carnet de ANSES.

Figuras estelares y candidatos: la grilla de pilotos confirmados

Por fuera de esto, también hay que destacar que la octava fecha contará con la participación especial de pilotos de la talla de Diego Ciantini y Santiago Mangoni, además que se suma Omar Martínez. Además, también estarán los principales candidatos al título, entre los que se destaca Mariano Werner, puntero con dos victorias y la fase regular, y otros ganadores de la fase regular como Otto Fritzler, Agustín Canapino, Marco Dianda, Diego Azar y Tobías Martínez.

Así fue la reunión de las autoridades en Balcarce.

Posiciones de la Copa de Oro del TC Pick Up 2026