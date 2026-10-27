Cambios en el Turismo Carretera: el circuito que no formará parte del calendario del 2027

A dos fechas del cierre de la Copa de Oro, el Turismo Carretera comienza a planificar la siguiente temporada del campeonato y uno de los aspectos clave es la programación de las sedes de cada fecha. En este sentido, se dio a conocer un cambio crucial que tendrá el calendario del 2027 tras la victoria de Mauricio Lambiris en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde se llevó a cabo la decimotercera fecha este domingo.

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De acuerdo con Carburando, la máxima categoría del automovilismo argentino no volverá al Autódromo Parque Provincia de Neuquén en la próxima temporada después de haber sido el escenario de la tercera fecha este año. El trazado ubicado en Centenario fue testigo de la victoria de Agustín Canapino a finales de marzo y ha albergado al TC en varias ocasiones desde su debut en el certamen en 2010 con el triunfo de Lionel Ugalde (Ford).

Fuera de la salida de Neuquén del calendario, se sabe que Rosario será la sede inaugural de la próxima temporada, programada para comenzar en el fin de semana del 13 y 14 de febrero. Según indica el medio citado, la segunda fecha se realizaría el 7 de marzo en el Autódromo Enrique Freile de El Calafate, que fue sede de la primera fecha este año, mientras que la tercera sería en Autódromo Ciudad de Viedma el 28 del mismo mes.

Además de esto, se confirmó que el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba tiene su lugar asegurado en el calendario, aunque se desconoce si albergará una o dos fechas y cuándo estarán programadas. De la mano de esto, se considera el posible regreso del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, que no pudo formar parte este año del certamen debido a las obras de remodelación para traer el MotoGP en 2027 y el intento de obtener la homologación para la Fórmula 1.

Por último, el plan de la ACTC sería mantener el cronograma de la Copa de Oro de manera similar a la actual, que tiene citas en San Luis, San Nicolás, Rosario, Río Cuarto y La Plata. No obstante, el desarrollo de las elecciones nacionales podrían afectar a los planes por cuestiones organizativas, de manera que el calendario puede llegar a sufrir modificaciones.

Así fue el último podio del TC en Neuquén.

¿Cuándo vuelve a correrse el TC?

Tras la victoria de Mauricio Lambiris en Rosario, la Copa de Oro del TC se retomará el 15 de noviembre con la decimocuarta fecha, a desarrollarse en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto en Córdoba. Cabe mencionar que será la penúltima fecha antes de la definición en La Plata, por lo que también será el escenario para que se terminen de definir los clasificados de último minuto.