Mariano Werner reventó tras su podio en Rosario y puso en duda su futuro en el Turismo Carretera: “Por ellos”

No hay dudas de que Mariano Werner ha sido uno de los principales protagonistas este domingo de la final del Turismo Carretera en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde firmó una asombrosa recuperación desde el decimosexto lugar. Y es que el oriundo paranaense terminó tercero en la decimotercera fecha, aunque la mayor sorpresa fue su descargo después de la carrera y las dudas en cuanto a su futuro en la categoría.

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En diálogo con la prensa, el piloto entrerriano reventó después de haber sido objeto de críticas en las últimas semanas tras los eventos del TC Pick Up, con la exclusión en Balcarce y el podio en La Plata. “Estamos todo el día hablando de reglamentos, de cosas que no sirven para el público. ¿Sabes qué pasa? Que están todos pensando qué van a decir para que les llegue a ustedes y a la gente, y eso no está bien”, comenzó Werner al dirigirse a los periodistas.

Las declaraciones del “Zorro de Paraná” tomaron por sorpresa a los presentes, que le consultaron sobre su continuidad en la categoría madre del automovilismo, en especial por el estado del automovilismo. “No me gusta estar dando una declaración de lo que dijo uno, de lo que dijo el otro, del dueño de equipo, porque cuando pasan las 3 de la tarde, ninguno está acá en la Técnica. Me molesta porque esto no suma para nada”, agregó.

Por otra parte, el tricampeón del TC destacó que es necesario cuidar el trabajo de todos los involucrados en la categoría y aprovechó para apuntar contra algunas personas que se encuentran en el ambiente: “Acá hay gente que no le hace bien al deporte: desde el dueño de equipo hasta el piloto, están todo el día quejándose y diciendo cosas que no se tienen que decir. Cuando hubo gente sana esto creció. Esto no sigue creciendo por ellos”.

De hecho, Werner considera que lo usan como una manera de apuntar contra el TC, tal como sucedió con los dichos de Mauro Medina, que lo trató como uno de los pilotos cuidados por la ACTC. “Para apuntar contra la categoría se ocupan de personas, como el caso mío. Lo digo puntualmente, por ejemplo, por lo de Medina. No es contra Werner, es pegarle a Werner para llegar a la categoría”, puntualizó el entrerriano.

Por último, Mariano dejó en duda si volverá a presentarse el próximo año en el TC, aunque remarcó que hará todo lo posible por consagrarse en las dos competencias este año. “El año que viene si estoy acá es porque corro y si no estoy es porque me quedé en mi casa. Es algo que siento hace un tiempo. Voy a pelear los dos campeonatos y dejaré todo para ganar las dos coronas y luego veré qué hago en el verano”, cerró.

El entrerriano terminó tercero en Rosario.

Posiciones de la Copa de Oro tras Rosario