Caos en el TC, choque múltiple y título en suspenso: ganó Mauricio Lambiris con Ford en Rosario

El TC se presentó en Rosario (Santa Fe) en una carrera determinante para la definición del campeonato 2026, ya que se trató de la antepenúltima fecha del certamen. En este caso, la victoria en la máxima categoría del automovilismo argentino se la llevó el uruguayo Mauricio Lambiris con el Ford Mustang, mientras que segundo terminó Matías Rossi (Toyota Camry) y Mariano Werner completó el podio con el Ford en el autódromo Municipal Juan Manuel Fangio. Se trató del cuarto triunfo del "charrúa" en la divisional, aunque fue el primero en esta temporada.

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La presencia del Turismo Carretera en una de las principales ciudades del país fue con mucho público en las tribunas, aunque el escenario no estuvo repleto. La competencia final contó con un choque múltiple de entrada, con el retraso inesperado de Facundo Chapur, Otto Fritzler y Luis José "Josito" Di Palma, quienes habían llegado como tres de los cuatro pilotos con más puntos en la Copa de Oro.

Ganó Mauricio Lambiris en el Turismo Carretera en Rosario.

De esta manera, el gran negocio en los playoffs lo hicieron los multicampeones Werner y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien largó 14° y terminó 8°. Por un lado, el entrerriano pasó a ser el nuevo escolta del certamen, mientras que el ídolo arrecifeño del "Moño" se colocó tercero en la clasificación general en busca del título.

Las posiciones finales del Turismo Carretera en Rosario 2026: el top 10

Mauricio Lambiris (Ford Mustang). Matías Rossi (Toyota Camry). Mariano Werner (Ford Mustang). Julián Santero (BMW M4). Marcos Landa (Chevrolet Camaro). Diego Azar (Mercedes-Benz). Hernán Palazzo (Toyota Camry). Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro). Elio Craparo (Ford Mustang).

La tabla de la Copa de Oro del TC

Con los tres pilotos que actualmente estarían ingresando mediante el sistema de último minuto, las posiciones están de esta manera:

Facundo Chapur – Torino: 100,5 puntos. Mariano Werner – Ford: 95,5 puntos. Agustín Canapino – Chevrolet: 94 puntos. Otto Fritzler – Mercedes-Benz: 85 puntos. Matías Rossi – Toyota: 78 puntos. Jonatan Castellano – Dodge: 72,5 puntos. Mauricio Lambiris – Ford: 69 puntos. Hernán Palazzo – Toyota: 68 puntos. Christian Ledesma – Chevrolet: 64,5 puntos. Ignacio Faín – Torino: 62 puntos. Marcos Landa – Chevrolet: 62 puntos. José Manuel Urcera – Mercedes-Benz: 58 puntos.

* Los tres pilotos de último minuto hasta el momento son Julián Santero (BMW), Marco Dianda (Dodge) y Valentín Aguirre (Chevrolet).

El fixture del TC en 2026: las carreras que faltan