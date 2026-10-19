Así está la Copa de Oro del TC a tres fechas del final: la tabla de posiciones

La temporada 2026 del Turismo Carretera entró definitivamente en su momento decisivo. Después de las carreras de San Luis y San Nicolás, solamente quedan tres fechas para conocer al nuevo campeón: Rosario, Río Cuarto y la gran final de La Plata. La lucha está extremadamente cerrada, con varios pilotos separados por menos de 25 puntos.

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El gran líder es actualmente Facundo Chapur. El cordobés aprovechó su segundo puesto en San Nicolás y alcanzó los 82,5 puntos con su Torino, desplazando de la cima a Mariano Werner.

Pero detrás aparece una situación particular. Julián Santero, que todavía busca ingresar mediante el sistema de los “3 de último minuto”, acumula virtualmente 81 puntos y está apenas 1,5 unidades detrás de Chapur. El tercero es Otto Fritzler, con 78 puntos al volante del Mercedes-Benz, solamente 4,5 unidades por debajo del líder.

La tabla de la Copa de Oro del TC

Con los tres pilotos que actualmente estarían ingresando mediante el sistema de último minuto, las posiciones están de esta manera:

Facundo Chapur – Torino: 82,5 puntos Julián Santero – BMW: 81 puntos* Otto Fritzler – Mercedes-Benz: 78 puntos Luis José Di Palma – Toyota: 70,5 puntos* Agustín Canapino – Chevrolet: 64 puntos Mariano Werner – Ford: 59 puntos Ignacio Faín – Torino: 59 puntos Jonatan Castellano – Dodge: 58,5 puntos Marco Dianda – Dodge: 55,5 puntos* Christian Ledesma – Chevrolet: 44 puntos Hernán Palazzo – Toyota: 37 puntos Matías Rossi – Toyota: 36 puntos José Manuel Urcera – Mercedes-Benz: 30,5 puntos Juan Pablo Gianini – Ford: 29 puntos Marcos Landa – Chevrolet: 28,5 puntos Mauricio Lambiris – Ford: 22 puntos

Los pilotos marcados con asterisco son quienes actualmente estarían ingresando como los tres de último minuto.

Qué pasó con Werner

Uno de los grandes perjudicados en San Nicolás fue Mariano Werner.

El piloto de Ford había llegado como líder después de ganar en San Luis, pero debió abandonar cuando marchaba séptimo y cayó hasta la sexta posición.

Ahora tiene 59 puntos y está 23,5 unidades detrás de Chapur.

Distinta fue la situación de Ignacio Faín, ganador en San Nicolás, que escaló hasta igualar a Werner con 59 unidades y se metió nuevamente en la pelea.

También sigue muy cerca Agustín Canapino. El piloto de Chevrolet aparece quinto con 64 puntos, a 18,5 del líder.

Las tres carreras que faltan

El próximo capítulo será el 25 de octubre en Rosario, cuando el Turismo Carretera regrese al Autódromo Juan Manuel Fangio después de siete años.

Luego llegará Río Cuarto, el 15 de noviembre, donde además quedarán definidos oficialmente los tres pilotos que ingresarán por el sistema de último minuto.

Finalmente, el campeonato terminará el 6 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Con apenas 4,5 puntos separando actualmente a Chapur, Santero y Fritzler, y con Canapino, Werner, Faín y Castellano todavía muy cerca, la Copa de Oro 2026 llega a sus últimas tres carreras completamente abierta.