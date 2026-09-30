Los 5 autódromos más grandes de Argentina: su capacidad y cuánta gente puede entrar en cada uno

Determinar cuál es el autódromo con mayor capacidad de Argentina no es tan sencillo como comparar estadios de fútbol. Algunos circuitos informan cantidad de espectadores en tribunas, mientras que otros suman sectores generales, taludes, campings y zonas habilitadas alrededor del trazado. A partir de datos oficiales y convocatorias máximas informadas por gobiernos y administradores, puede confeccionarse un ranking aproximado.

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1. Autódromo Oscar y Juan Gálvez – 70.000 personas

El escenario de Buenos Aires ocupa actualmente el primer puesto entre los complejos con capacidad oficial publicada. Un documento del Gobierno porteño establece una capacidad total de alrededor de 70.000 personas para el predio.

Sin embargo, esa cifra cambiará. El autódromo se encuentra atravesando una profunda remodelación para recibir nuevamente al MotoGP en 2027. El proyecto prevé que, una vez terminadas las obras, pueda albergar hasta 150.000 personas por día. Eso lo colocaría ampliamente por encima del resto.

2. Autódromo de Termas de Río Hondo – más de 60.000

El circuito de Santiago del Estero fue construido pensando en grandes competencias internacionales. La información turística oficial indica que está preparado para recibir más de 60.000 espectadores, además de contar con amplios sectores de boxes y estacionamiento. La magnitud real de sus eventos puede ser todavía mayor: el MotoGP ha superado ampliamente los 150.000 asistentes acumulados durante todo un fin de semana.

3. Autódromo Ciudad de Rafaela – alrededor de 46.000

El histórico circuito de Rafaela, propiedad del Club Atlético de Rafaela, continúa siendo uno de los lugares más convocantes del automovilismo nacional. El Gobierno de Santa Fe ha estimado que una fecha importante del Turismo Carretera puede reunir entre 40.000 y 50.000 personas. En junio de 2026, por ejemplo, más de 40.000 espectadores asistieron al regreso del TC al óvalo santafesino.

4. Circuito San Juan Villicum – 46.000 espectadores

Es uno de los complejos más modernos del país. Según información oficial de San Juan, el Villicum dispone de infraestructura de tribunas para aproximadamente 46.000 espectadores.

Inaugurado en 2018, recibió al Mundial de Superbikes, al Turismo Carretera y al Turismo Nacional, entre otras categorías. Su capacidad resulta especialmente significativa porque gran parte corresponde a sectores específicamente diseñados para observar la competencia.

5. Autódromo Rosendo Hernández – alrededor de 45.000

El circuito de San Luis completa este grupo. En la previa del Turismo Carretera de septiembre de 2026, las autoridades provinciales señalaron que el predio estaba preparado para una convocatoria de aproximadamente 45.000 personas.

Además de tribunas, el circuito posee grandes sectores generales alrededor de sus más de 4,6 kilómetros de extensión. El ranking, por lo tanto, puede variar dependiendo de si se contabilizan solamente butacas permanentes o la capacidad total habilitada para cada evento.

Pero existe una conclusión clara: Buenos Aires, Termas de Río Hondo, Rafaela, Villicum y San Luis cuentan con algunos de los escenarios capaces de recibir las mayores multitudes del automovilismo argentino. Y desde 2027 la diferencia podría ser todavía mayor: con el renovado Gálvez preparado para unas 150.000 personas, Argentina volverá a contar con un autódromo dimensionado para grandes espectáculos internacionales.