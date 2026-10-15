El mensaje de Agustín Canapino a los hinchas de Chevrolet por la definición del Turismo Carretera: "Hasta el final"

A poco más de una semana para la cita en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el Turismo Carretera entra en una fase definitoria que, una vez más, tiene a Agustín Canapino como uno de los principales contendientes. El oriundo de Arrecifes está quinto en la Copa de Oro a 18,5 puntos de Facundo Chapur y cuenta con la victoria en Neuquén, aunque advirtió que será difícil repetir el logro del año pasado.

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En una reciente entrevista con Campeones, el piloto arrecifeño le habló directamente a los hinchas de Chevrolet y se refirió a las pocas chances de conseguir su sexta corona en el TC. “La tenemos difícil este año, la tenemos muy difícil, pero bueno, la hemos tenido también difícil en otros momentos y sacamos adelante”, comenzó Canapino, que no tiene un podio desde la séptima fecha en Santa Fe y terminó décimo en las dos fechas disputadas de la Copa de Oro.

No obstante, aunque el panorama se ve bastante gris a tres fechas del final de temporada, el “Titán” advirtió que dará todo junto al equipo para batallar hasta la última vuelta con el objetivo de retener la corona. “Así que a no perder la esperanza y que se queden tranquilos que de mi parte, sigo trabajando todos los días a destajo para tratar de que en las carreras que vienen podamos estar mejor y dar pelea hasta el final”, agregó.

Ahora bien, por fuera del TC, lo cierto es que Canapino atraviesa un año positivo con Chevrolet, ya que está tercero en la Copa Shell V-Power del TC Pick Up con 44 puntos, igualado con Hernán Palazzo y a seis unidades de Otto Fritzler. A eso se suma que lidera el campeonato Clase 3 del Turismo Nacional con 299 puntos, 43 por delante de Julián Santero, por lo que se encamina al título restando solo dos fechas en dicho certamen.

Con todo esto, sin dudas es una temporada fructífera para el pentacampeón del TC con la marca del moño, en la que planea quedarse por mucho más tiempo, tal como lo dejó claro en la citada entrevista. “Totalmente y ojalá que sea así siempre, obviamente no sé qué irá a pasar en los próximos años, pero es mi deseo”, cerró.

El TC volverá a correrse el 25 de octubre.

Posiciones de la Copa de Oro del TC tras San Nicolás