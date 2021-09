River vs. Boca: las probables formaciones para el Superclásico

Enterate de cuáles serían los posibles equipos para el Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca.

Se viene un nuevo Superclásico entre River y Boca. Este domingo 3 de octubre a partir de las 17:00 en el Estadio Monumental se verán las caras nuevamente en 2021. Mantienen viva la ilusión de consagrarse en la Liga Profesional de Fútbol por lo que tendrán que superar este escollo por la fecha 14 del certamen. Marcelo Gallardo como Sebastián Battaglia ya piensan en los posibles titulares.

Aún quedan varios días para decidir los equipos pero teniendo en cuenta el buen presente de ambos en el torneo se estima que no haya muchas modificaciones. Por el lado del "Muñeco" encuentra de a poco la firmeza en su equipo y suma de a tres para no perderle pisada al puntero Talleres. Mientras que el DT del "Xeneize" da sus primeros pasos fecha tras fecha y no le va nada mal.

La baja de David Martínez en el "Millonario" sin dudas era algo que el técnico tendría en cuenta. El defensor nacionalizado paraguayo aún se recupera de su lesión por lo que su lugar lo ocuparía Robert Rojas. Tampoco es seguro si el cordobés Matías Suárez volverá al 11 titular. El delantero fue fundamental en los primeros partidos de River en este semestre y una lesión lo marginó de varios compromisos.

Por el lado de Boca las dudas están en el mediocampo. Es muy posible que Edwin Cardona, quien fue titular ante Colón en la fecha anterior, no lo sea ante el rival de toda la vida y Battaglia elija a un reemplazante. Además ante la falta del colombiano y la inesperada baja de Juan Ramírez el DT cambiaría el esquema y pondría 3 delanteros para complicar al conjunto de Gallardo.

Los posibles titulares

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Braian Romero.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Esteban Rolón, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Nicolás Orsini, Norberto Briasco.

El árbitro para el Superclásico

Fernando Rapallini impartirá justicia el domingo 3 de octubre entre "Millonarios" y "Xeneizes". El mencionado colegiado le ganó la pulseada a Darío Herrera y junto a Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá como asistentes, y Fernando Espinoza como cuarto árbitro dirigirá el duelo entre los más grandes del fútbol argentino. El mismo tendrá el condimento especial de disputarse en la jornada que el público regresará a las canchas.

TV y transmisión del Superclásico: qué canal transmite River vs Boca

La televisación del partido que nadie se quiere perder estará a cargo de TNT Sports, con los relatos de Pablo Giralt y comentarios de Juan Pablo Varsky, y de Fox Sports Premium con Sebastián Vignolo y Diego Latorre.