El tarotista de River predijo cómo saldrá el partido vs. Boca: "Un ganador"

El tarotista de River Plate lanzó su pronóstico sobre lo que sucederá en el Superclásico contra Boca Juniors del próximo domingo 1° de octubre y sorprendió a todos los hinchas.

El tarotista de River Plate habló del Superclásico del próximo domingo 1° de octubre contra Boca Juniors y sorprendió a todos con su inesperado pronóstico. El cruce que tendrá como árbitro a Andrés Merlos comenzará a las 14:00 y tanto el "Xeneize" como el "Millonario" buscarán los tres puntos en la Bombonera. Cabe destacar, que los de Jorge Almirón también tienen el objetivo de avanzar a la final de la Copa Libertadores y este duelo se desarrollará antes de la vuelta contra Palmeiras.

El astrólogo Can Tarot aprovechó la ocasión y no sólo se refirió a lo que sucederá en el clásico, sino también en el torneo continental con el rival de toda la vida. Claro que para los de Núñez será la oportunidad de ganar de visitante después de varios compromisos e ilusionarse con el certamen luego de despedirse de la Copa Argentina y la propia Libertadores. Teniendo en cuenta estos detalles, las palabras del brujo llamaron mucho la atención.

"Boca vs. River. Me la juego hoy 26/09/2023 (17:21 hs) de haber un ganador será River. Para el que sabe o no sólo leo el tarot y amo hacerlo entre aciertos y desaciertos. Pero siempre fiel. Los saludo con muchas bendiciones. PD: Boca queda afuera de Laly (la Libertadores) con Palmeiras", escribió el astrólogo en su cuenta de Twitter y recibió comentarios de todo tipo desde elogios hasta críticas por pronósticos fallidos anteriormente.

En principio, el "Xeneize" recibirá al "Verdao" este jueves 28 de septiembre desde las 21:30 en la Bombonera y la vuelta será a la misma hora del 5 de octubre en Brasil. En la semifinal restante habrá duelo brasileño entre Fluminense e Inter de Porto Alegre y los ganadores de ambas llaves se meterán en la gran final. La misma se desarrollará el próximo sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná con horario a definir.

Cuándo juegan Boca vs. River en el Superclásico: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque entre los dos gigantes del fútbol argentino en la Bombonera será el domingo 1° de octubre de 2023 desde las 14:00, con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y Estadio TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El contundente pronóstico del astrólogo de Boca por la Copa Libertadores

Como es habitual antes de cada compromiso importante para Boca Juniors, el tarotista Giorgio Armas se encarga de dar tranquilidad o inquietud a los fanáticos. Esta vez no fue la excepción, más aún teniendo en cuenta la derrota del "Xeneize" contra Defensa y Justicia por la Copa de la Liga Profesional. Ahora, todo dependerá de cómo trabaje el DT en sus planes para enfrentar al Palmeiras con el objetivo de meterse en la gran final del 4 de noviembre en el Estadio Maracaná.

"Sí señores... ¡este Boca le ganará a Palmeiras! Aguante", escribió Armas en su cuenta de Twitter y enloqueció a todo el "Xeneize" que espera ansioso este duelo trascendental para ganarse un lugar en el partido decisivo del torneo continental. Mientras en la Copa de la Liga Profesional no encuentran el rumbo, apuntan con todo a Palmeiras, que sin dudas será uno de los contrincantes más difíciles en lo que va del año.