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Qué es el Súper Balón de Oro, que ganaría Lionel Messi, y por qué no se entrega desde 1989

Qué es el Súper Balón de Oro, que ganaría Lionel Messi, y por qué no se entrega desde 1989. La imagen del nuevo trofeo que se entregaría en breve.

26 de octubre, 2026 | 15.38
Balón de Oro, Lionel Messi, Súper Balón de Oro, France Football

El Súper Balón de Oro es el nuevo trofeo que se entregaría en breve, con Lionel Messi como el máximo candidato a ganarlo. El ídolo de la Selección Argentina puede llegar a quedarse con otro premio, que se sumaría directamente a los ocho Balones de Oro que obtuvo anteriormente. No se entrega desde 1989, cuando se hizo por única vez y se lo quedó otro compatriota como Alfredo Di Stéfano. Según ESPN, el premio podría volver en el 2027.

Se trata nada menos que de un galardón que distinguiría al mejor futbolista del mundo de los últimos 30 años, de las tres décadas anteriores, a modo de balance de quien haya sido el jugador en líneas generales. Cuando lo ganó "La Saeta Rubia", solamente pudieron competir futbolistas que hubieran ganado el Balón de Oro hasta ese momento. En aquella época, "Don Alfredo" ya era director técnico luego de haberse quedado con la estatuilla en 1957 y 1959.

Por lo tanto, sólo estuvieron con posibilidades el propio Di Stéfano, Johan Cruyff, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge. En aquella ocasión, terminó segundo en los votos el crack neerlandés Cruyff y completó el podio el astro francés Platini. Quienes sufragaron fueron los lectores de la revista, el jurado del Balón de Oro y los propios ganadores del premio.

Desde entonces, el Súper Balón de Oro quedó prácticamente en el olvido, aunque hubo pistas oficiales como para sospechar de que podía llegar a regresar. En 2025, las cuentas oficiales del Balón de Oro publicaron un video recordándolo y reavivaron el debate, y en 2026 se habló de la posibilidad de una nueva edición en 2029, 40 años después de la de Di Stéfano. Sin embargo, no hay ningún anuncio al respecto.

Qué es el Súper Balón de Oro, que ganaría Lionel Messi.

En cuanto al trofeo físico, trascendieron imágenes en las redes sociales de un supuesto Balón más grande que el de oro tradicional, con 29 o 30 mini balones en la parte inferior para dejar en claro que se le entregará al mejor futbolista de los últimos 30 años. Como siempre, el principal competidor de Messi sería Cristiano Ronaldo, quien se quedó con cinco Balones de Oro en su carrera contra los ocho del argentino.

MÁS INFO

Todos los ganadores del Balón de Oro en los últimos 30 años

Año Ganador País Club
1997 Ronaldo Nazário Brasil Inter de Milán / Barcelona
1998 Zinedine Zidane Francia Juventus
1999 Rivaldo Brasil Barcelona
2000 Luís Figo Portugal Real Madrid / Barcelona
2001 Michael Owen Inglaterra Liverpool
2002 Ronaldo Nazário Brasil Real Madrid / Inter de Milán
2003 Pavel Nedvěd Rep. Checa Juventus
2004 Andriy Shevchenko Ucrania AC Milan
2005 Ronaldinho Brasil Barcelona
2006 Fabio Cannavaro Italia Real Madrid / Juventus
2007 Kaká Brasil AC Milan
2008 Cristiano Ronaldo Portugal Manchester United
2009 Lionel Messi Argentina Barcelona
2010 Lionel Messi Argentina Barcelona
2011 Lionel Messi Argentina Barcelona
2012 Lionel Messi Argentina Barcelona
2013 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid
2014 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid
2015 Lionel Messi Argentina Barcelona
2016 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid
2017 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid
2018 Luka Modrić Croacia Real Madrid
2019 Lionel Messi Argentina Barcelona
2020 No se entregó por la pandemia
2021 Lionel Messi Argentina Paris Saint-Germain / Barcelona
2022 Karim Benzema Francia  Real Madrid
2023 Lionel Messi Argentina Inter Miami / Paris Saint-Germain
2024 Rodri Hernández España Manchester City
2025 Ousmane Dembélé Francia Paris Saint-Germain
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