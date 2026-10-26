Qué es el Súper Balón de Oro, que ganaría Lionel Messi, y por qué no se entrega desde 1989

El Súper Balón de Oro es el nuevo trofeo que se entregaría en breve, con Lionel Messi como el máximo candidato a ganarlo. El ídolo de la Selección Argentina puede llegar a quedarse con otro premio, que se sumaría directamente a los ocho Balones de Oro que obtuvo anteriormente. No se entrega desde 1989, cuando se hizo por única vez y se lo quedó otro compatriota como Alfredo Di Stéfano. Según ESPN, el premio podría volver en el 2027.

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Se trata nada menos que de un galardón que distinguiría al mejor futbolista del mundo de los últimos 30 años, de las tres décadas anteriores, a modo de balance de quien haya sido el jugador en líneas generales. Cuando lo ganó "La Saeta Rubia", solamente pudieron competir futbolistas que hubieran ganado el Balón de Oro hasta ese momento. En aquella época, "Don Alfredo" ya era director técnico luego de haberse quedado con la estatuilla en 1957 y 1959.

Por lo tanto, sólo estuvieron con posibilidades el propio Di Stéfano, Johan Cruyff, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge. En aquella ocasión, terminó segundo en los votos el crack neerlandés Cruyff y completó el podio el astro francés Platini. Quienes sufragaron fueron los lectores de la revista, el jurado del Balón de Oro y los propios ganadores del premio.

Desde entonces, el Súper Balón de Oro quedó prácticamente en el olvido, aunque hubo pistas oficiales como para sospechar de que podía llegar a regresar. En 2025, las cuentas oficiales del Balón de Oro publicaron un video recordándolo y reavivaron el debate, y en 2026 se habló de la posibilidad de una nueva edición en 2029, 40 años después de la de Di Stéfano. Sin embargo, no hay ningún anuncio al respecto.

Qué es el Súper Balón de Oro, que ganaría Lionel Messi.

En cuanto al trofeo físico, trascendieron imágenes en las redes sociales de un supuesto Balón más grande que el de oro tradicional, con 29 o 30 mini balones en la parte inferior para dejar en claro que se le entregará al mejor futbolista de los últimos 30 años. Como siempre, el principal competidor de Messi sería Cristiano Ronaldo, quien se quedó con cinco Balones de Oro en su carrera contra los ocho del argentino.

Todos los ganadores del Balón de Oro en los últimos 30 años