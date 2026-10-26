Quiénes son los argentinos nominados al Balón de Oro 2026, uno por uno

La gala del Balón de Oro 2026 tendrá presencia argentina en las principales categorías individuales del fútbol masculino. Lionel Messi y Lautaro Martínez integran la lista de 30 candidatos al premio que distingue al mejor futbolista de la temporada, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez aparece entre los aspirantes al Trofeo Yashin, reservado para el mejor arquero.

{{{htmlAmp}}}

La ceremonia se realizará este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, y comenzará a las 17 horas de Argentina. La edición número 70 del prestigioso galardón genera expectativa por la posibilidad de que el país vuelva a tener protagonistas entre los máximos reconocimientos del fútbol mundial.

Lionel Messi, Lautaro Martínez y Dibu Martínez, los argentinos nominados al Balón de Oro 2026

Lionel Messi vuelve a competir por el Balón de Oro después de una temporada en la que tuvo actuaciones destacadas, incluido el Mundial 2026. El capitán argentino buscará sumar un nuevo trofeo a su extraordinario palmarés y ampliar su récord como máximo ganador histórico del premio.

Lionel Messi, entre los nominados.

Lautaro Martínez también figura entre los 30 candidatos. El delantero del Inter de Milán se ganó un lugar en la nómina gracias a su rendimiento en el fútbol italiano y su participación con la Selección argentina. La presencia de ambos delanteros convierte al país en uno de los protagonistas de la ceremonia masculina.

Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez competirá por el Trofeo Yashin, distinción que reconoce al mejor arquero de la temporada. El guardameta argentino buscará conquistar el premio por tercera vez, luego de haberlo ganado en 2023 y 2024. En cambio, Lionel Scaloni no fue incluido entre los cinco candidatos al premio Johan Cruyff, que reconoce al mejor entrenador masculino.

Todos los candidatos al Balón de Oro

La lista masculina está integrada por 30 futbolistas de distintos clubes y selecciones. Estos son todos los nominados:

Jude Bellingham (Real Madrid).

Pau Cubarsí (Barcelona).

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid).

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

Luis Díaz (Bayern de Múnich).

Bruno Fernandes (Manchester United).

Gabriel Magalhães (Arsenal).

Erling Haaland (Manchester City).

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain).

Harry Kane (Bayern de Múnich).

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain).

Lamine Yamal (Barcelona).

Sadio Mané (Al-Nassr).

Marquinhos (Paris Saint-Germain).

Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Kylian Mbappé (Real Madrid).

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain).

Lionel Messi (Inter Miami).

João Neves (Paris Saint-Germain).

Michael Olise (Bayern de Múnich).

Willian Pacho (Paris Saint-Germain).

Julián Quiñones (Al-Qadsiah).

Declan Rice (Arsenal).

Rodri (Manchester City/Barcelona).

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain).

William Saliba (Arsenal).

Ferran Torres (Barcelona/Paris Saint-Germain).

Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).

Vinícius Júnior (Real Madrid).

Vitinha (Paris Saint-Germain).

Los 8 Balones de Oro que ganó Messi

Messi es el futbolista que más veces ganó el Balón de Oro. A lo largo de su carrera, obtuvo ocho estatuillas, una marca histórica que ningún otro jugador consiguió igualar.