Sonríe Arruabarrena: el "refuerzo" que Boca esperaba está a un paso de ser parte del equipo

Boca Juniors no pierde de vista los objetivos de este semestre de la mano de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y el DT sabe que en los próximos días contará con un "refuerzo" de lujo para su plantel. Con el Torneo Clausura, la Copa Argentina y Sudamericana como los frentes a pelear, es una buena noticia que Rodrigo Battaglia está cada vez más cerca de volver a sumar minutos. En los que jugó con Miguel Ángel Russo al frente rindió y ahora el "Xeneize" lo espera.

El futbolista de 35 años llegó a la institución proveniente de Atlético Mineiro en 2025 con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina. De hecho, en dicho certamen no se perdió un partido, marcó un gol en el empate 2 a 2 contra el Benfica de Portugal y ni siquiera salió del verde césped en los tres encuentros. Sin embargo, una lesión en el tendón de Aquiles lo obligó a una intervención quirúrgica que le demandaría al menos seis meses de recuperación que están a punto de cumplirse.

Vuelve Rodrigo Battaglia a Boca: el proceso de recuperación

El oriundo de Ciudadela dejará atrás más de 200 días de inactividad debido a este inconveniente físico que lo marginó de las canchas para las instancias decisivas del Clausura del año pasado. Teniendo en cuenta el nivel defensivo de los del "Vasco" -que todavía no convence-, sería una buena incorporación en la zaga pensando en todo lo que se viene en 2026. Claro que primero deberá estar al máximo en sus condiciones para poder volver pleno al verde césped.

A su vez, también puede ser parte del mediocampo del "Xeneize" que hoy está conformado por Leandro Paredes como la máxima figura, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. Más allá de eso, no sería una mala variante para el DT teniendo en cuenta que jugarán triple competencia y necesitarán hacer rotación en dicho sector del campo de juego. Hasta el momento, no está definida su vuelta pero el cuerpo técnico apunta a que sea a la brevedad.

Rodrigo Battaglia está cada vez más cerca de su regreso a las canchas en Boca

Cuándo puede volver Rodrigo Battaglia en Boca

Si bien no hay una fecha estimada para su regreso al verde césped, lo cierto es que el exfutbolista de Huracán tendría el alta médica en el mes de septiembre, por lo que sólo restan unas semanas de recuperación. En caso de que esto suceda estaría disponible tanto para el Torneo Clausura como también la Copa Argentina y la Sudamericana en caso de que los del "Vasco" sigan en dicho certamen. Por supuesto, dependerá de que esté en las mejores condiciones físicas y que el DT opte por darle rodaje en cancha.

Los números de Rodrigo Battaglia en Boca

Partidos jugados : 35.

: 35. Goles : 5.

: 5. Títulos: no ganó.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana