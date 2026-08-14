El periodismo deportivo argentino sumó nuevos detalles acerca de los movimientos del mercado de pases internacional y el interés que despertó una de las principales figuras del fútbol local. En las últimas horas, trascendió la información sobre un contacto directo entre el Milan de Italia y Leandro Paredes, figura de Boca Juniors. El episodio refleja cómo se manejan las negociaciones a distancia y la postura firme que adoptan ciertos protagonistas respecto a su continuidad en el país.

El periodista Martín Arévalo contó en ESPN las charlas que mantuvo el campeón del Mundo con la Selección Argentina de cara a su futuro. Según detalló el cronista, la conversación se concretó a través de una videollamada y contó con la participación directa del volante central y un representante de la dirigencia de la entidad italiana.

Durante la comunicación virtual, los enviados del club europeo le explicaron al deportista los detalles de su proyecto deportivo y le manifestaron su intención de sumarlo al plantel profesional. Arévalo indicó que el intercambio avanzó hasta el punto en que le consultaron al futbolista si existía la posibilidad de abrir una negociación formal.

La oferta: tres temporadas en Italia

De acuerdo con la información aportada por Arévalo, la propuesta desde el Viejo Continente incluía la presentación de una oferta formal a la dirigencia de Boca Juniors y la redacción de un contrato por tres temporadas para garantizar el regreso de Paredes al fútbol italiano.

La respuesta tajante de Paredes

Sin embargo, la respuesta del mediocampista fue inmediata y concluyente. El periodista señaló que Leandro Paredes respondió a los emisarios del Milan que agradecía el interés demostrado, pero aclaró de manera tajante su postura actual: el jugador manifestó que "está a donde quiere estar" y remarcó que en este momento "no tiene ninguna intención de dejar Boca", cerrando de esta forma cualquier especulación sobre su salida anticipada de la institución xeneize.

Un mensaje que refuerza el proyecto boquense

Más allá del interés concreto que despertó en Italia, la respuesta de Paredes cobra un valor adicional para Boca: en medio de un mercado de pases donde suele ser habitual que las grandes figuras del fútbol argentino terminen emigrando ante ofertas de clubes europeos, la ratificación pública del volante funciona como un espaldarazo institucional en un momento en el que la dirigencia buscar sostener la base del plantel profesional.