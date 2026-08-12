La polémica decisión de Recoleta tras la derrota ante Boca por la Copa Sudamericana

Recoleta FC. perdió por 3 a 1 con Boca Juniors en el Tomás Adolfo Ducó en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La delegación oriunda de Paraguay tomó una polémica decisión que no tardó en hacerse viral en las redes sociales horas después del compromiso mencionado. Más allá de esta cuestión, lo cierto es que el equipo paraguayo tendrá que revertir un resultado adverso y complicado teniendo en cuenta el rival que tendrá enfrente.

La polémica decisión de Recoleta tras perder contra Boca en la Copa Sudamericana

En cuanto a la determinación del club con Jorge González a la cabeza, se los vio en el Bodegón de La 12, sitio donde habitualmente van a comer hinchas del conjunto "Xeneize". Como no podía ser de otra manera, se conocieron los detalles y los apuntados fueron los que estuvieron presentes allí tales como el DT, dirigentes y hasta el presidente. Es que el resultado no fue para nada favorable, además de que estuvieron en un lugar muy propio del rival al que enfrentaron pocas horas antes.

Los elogios del DT de Recoleta para la barra de Boca

Jorge González, entrenador de Recoleta FC, habló en conferencia de prensa después del partido disputado en cancha de Huracán. Con sus dichos, elogió a la hinchada del "Xeneize" y no se guardó nada. "Como dicen... su hinchada es la número 12, ellos alientan todo el partido, generan un entusiasmo y los jugadores lo perciben, lo reciben", aseveró.

Además, hizo referencia a cómo reaccionaron al estar perdiendo el partido e irse al descanso abajo en el marcador: "A pesar de irse con una desventaja al entretiempo estaban a full, tratando de generar que ellos sean partícipes dentro del campo". Por último, destacó lo que vivió dentro del campo de juego del Tomás Adolfo Ducó: "Sentí mucha presión de toda la gradería en todos los sectores. Esto es fútbol, hay que saber absorberlo pero, encantado y maravillado de estar presente en este lugar, de estar frente a todos ustedes y representar a mí país con este equipo humilde que creo que hoy a pesar de todo demostramos algo lindo".

Jorge González, DT de Recoleta

Cuándo juega Boca vs. Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El paritdo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto desde las 19 horas en el Estadio Defensores del Chaco, de Paraguay. Tanto el arbitraje como la transmisión oficial serán confirmadas en los próximos días por parte de la Conmebol a través de sus redes sociales y su página web. El ganador de esta serie se verá las caras con San Pablo de Brasil o Bolívar de Bolivia que en dicho país empataron 1 a 1 en el marco del cruce de ida.