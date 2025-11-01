Slavia Praga vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

A partir de las 14:45 (hora Argentina) el próximo martes 4 de noviembre, Arsenal visita a Slavia Praga en el estadio Evzena Rosického, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Champions.
Así llegan Slavia Praga y Arsenal
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Slavia Praga en partidos de la Champions
Slavia Praga llega con resultado de empate, 0-0, ante Atalanta. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions
Arsenal llega triunfante luego de ver caer a Atlético de Madrid con un marcador 4-0. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 2 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 8 goles a favor y ninguno en contra en esos partidos.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2007 - 2008, y terminó en empate a 0.
Fechas y rivales de Slavia Praga en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 5: vs Athletic Bilbao: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Tottenham: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Barcelona: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Pafos: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 5: vs Bayern Múnich: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Club Brugge: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Inter: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Kairat Almaty: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Slavia Praga y Arsenal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas