Sevilla

Sevilla vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

09 de septiembre, 2025 | 07.47

Por la fecha 4 de la Liga, Elche y Sevilla se enfrentan el viernes 12 de septiembre desde las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Elche

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de ganar en su encuentro anterior a Girona con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció 2-0 a Levante en la fecha anterior.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Real Madrid933005
2
Athletic Bilbao933003
3
Villarreal732107
7
Elche531202
12
Sevilla331020
DataFactory

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Alavés: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Villarreal: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 28 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Barcelona: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Real Oviedo: 21 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Osasuna: 25 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Celta: 28 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Alavés: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Elche, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
