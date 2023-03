La revelación del Kun Agüero sobre su relación con Independiente: "Prestar"

Sergio "Kun" Agüero realizó una curiosa revelación acerca de su salida de Independiente en 2006 y lo que vivió en el club de Avellaneda.

Sergio Agüero realizó una curiosa revelación acerca de su salida de Independiente en el año 2006. El ex jugador de la Selección dejó la institución de Avellaneda y arribó al Atlético de Madrid sin la intención de irse, lo cual sin dudas marcó su carrera por su llegada a Europa. El "Kun" aprovechó un momento durante el streaming de Star+ en el duelo entre el PSG y el Bayern Munich por la Champions League y habló de todo.

De hecho, el ex delantero también recordó a uno de sus técnicos en el club y que fue fundamental para él tiempo después de su debut en Primera División. Si bien hizo su presentación con Oscar Ruggeri como entrenador, el DT clave para su vida fue Julio César Falcioni. En diálogo con Javier "Chicharito" Hernández en la plataforma, Agüero le agradeció en vivo al "Emperador" y no dudó al referirse a su repentina desvinculación del "Rojo".

Según contó el "Kun" durante la transmisión, un diálogo con su mánager lo tomó por sorpresa, ya que le informó una noticia que no esperaba cuando era una de las jóvenes promesas y usaba la 16 en la espalda: "Mi representante me dijo que Independiente me quería prestar a otro equipo. Yo le dije que me quería quedar y que iba a esperar la posibilidad para jugar". La salida de Federico "Pocho" Insúa a Boca le trajo otra alegría tiempo después, ya que comenzó a vestir la diez.

"Termina el Mundial Sub 20, vuelvo a Independiente y asume Falcioni. Un día me dijo que quería hablar conmigo, llego a la habitación todo asustado y me dice: '¿Te animás a usar la 10? Mirá que Independiente tiene una trayectoria de jugadores históricos'. No pensé en la 10 y le respondí que sí porque tenerla era jugar siempre, no para ser suplente", contó Agüero. Luego de esto se vino lo mejor para su carrera, aunque no se quedó mucho tiempo más en el "Rojo": "Fui titular, empecé a jugar bien y hacer goles, jugué un año y me vendieron pero no me quería ir".

Sergio "Kun" Agüero vistiendo la 10 de Independiente junto a Julio César Falcioni

La sorpresa del Kun Agüero al ver los convocados de la Selección

Lionel Scaloni presentó su lista para los partidos de "festejo" de la Selección Argentina tras el triunfo en Qatar 2022. Entre los partidos que se llevarán adelante están los encuentros ante Panamá y Curazao. Para ambos cotejos, el entrenador llamó a los 26 jugadores que levantaron la Copa y a varios chicos, pero Sergio Agüero, al repasar la lista, se llevó una sorpresa.

En una charla sobre la lista de la Selección Argentina para el partido ante Curazao y Panamá en Argentina, el exfutbolista Sergio "Kun" Agüero se sorprendió al ver algunos nombres que, incluso, él mismo no conocía. Entre los futbolistas nuevos que llamó el entrenador están Nicolás Paz, Alejandro Garnacho, Emiliano Buendía y muchos más. Sin embargo, hubo dos jugadores que despertaron la atención del exdelantero del fútbol argentino.