El sentido lamento de Horacio Pagani por el fallecimiento de Tulio Crespi: “Gran tristeza”

Una de las noticias más tristes que recibió el deporte nacional se dio a conocer este martes con el fallecimiento de Tulio Crespi, un histórico del diseño de los coches para el automovilismo argentino. Tanto en el Turismo Carretera como en el TC2000, el fabricante dejó su sello en las competencias más importantes del país y también trabajó codo a codo con otros grandes, entre ellos Horacio Pagani, quien se despidió de su amigo.
En una reciente nota con Carburando, el diseñador dejó un sentido relato de lo que fue su relación con Crespi, a quien le tenía un enorme cariño y veía como un verdadero modelo a seguir incluso a sus 88 años. “Me da una gran tristeza. Tulio aparte de ser un amigo, era una persona increíble. Era uno que todavía seguía viendo que hacer dentro de años y esas son personas que nunca nos dejan”, comenzó el santafesino.
Si bien ambos pertenecían a dos generaciones distintas, Pagani no pudo evitar ver al porteño como un todo referente en el campo del automovilismo, en especial porque su carrera se construyó a base de mucho esfuerzo y sacrificio. “Hizo tantas cosas, con él nos llevamos 20 años y era un ídolo para mí. Era una persona genuina, un trabajador y acá no hablamos de genios. En definitiva, era un trabajador, él llegó casi a 90 años y llegó trabajando. Haciendo lo que se podía con lo que había”, añadió.
De ahí que el oriundo de Casilda tenga el pesar de no haber podido lograr que su amiga reciba un reconocimiento por todo su aporte al deporte automotor. “Tulio se merecía un Honoris Causa porque hizo miles de autos desde cero. Me queda esta amargura, pero en la vida no se puede mirar para atrás. Lo siento como una derrota personal”, reveló Pagani, quien destacó que Crespi supo ganarse el corazón de los fanáticos del automovilismo.
La carta de despedida de Crespi
Este martes, la cuenta oficial de Tulio Crespi Competición dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del fabricante a través de un posteo en Instagram, donde su publicó la carta de despedida del histórico diseñador. “Si están leyendo esto, es porque me tocó largar mi última carrera. Quiero que sepan que me voy en paz, tranquilo, después de pelearla como pude con esta enfermedad que me tocó al final del camino. Pero no quiero que hablen de eso. No quiero que me recuerden por cómo me fui, sino por cómo viví”, comienza la carta.
“Viví 88 años haciendo exactamente lo que amé. ¿Cuánta gente puede decir eso? Nací prácticamente en Chacarita con un martillo en la mano. Fui creciendo, laburando, aprendiendo de los fierros, y con mucho sacrificio me fui a Balcarce a hacer mi vida y mi historia. Ahí construí todo lo que soñé de pibe. Gracias”, agregó Tulio, que prosiguió a agradecer a su familia, su equipo de trabajo, empleados, proveedores, pilotos y todos los involucrados en el mundo del automovilismo”.