TC2000: se reveló el formato especial que tendrá la octava fecha en El Zonda de San Juan

Después de la victoria de Gabriel Ponce de León en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín a principios de mes, el TC2000 volverá este fin de semana con la disputa de la octava fecha en el Autódromo Eduardo Copello de San Juan. Ahora bien, esta no será solamente una fecha más, ya que la cita en El Zonda tendrá un condimento adicional con el reglamento especial que fue comunicado esta semana por la organización.

{{{htmlAmp}}}

A través de sus canales oficiales, el Turismo Competición 2000 reveló el reglamento particular que establece la cantidad de tandas, la duración de la final y el formato de clasificación que se usará en el circuito sanjuanino. Para comenzar, el primer punto del comunicado refiere a la estructura del evento y las tandas, con todos los coches con neumáticos de fábrica para el shakedown y prácticas divididas en dos grupos.

“Cada equipo debe distribuir sus autos para que no giren juntos en el mismo grupo (de lo contrario, sufren sanciones)”, advirtió el TC2000, que luego pasó a describir el formato especial de clasificación. Todos los coches participarán de la Q1 de 18 minutos, pero solo los diez mejores de la tanda pasarán a la Q2, cuya duración será de diez minutos, aunque con el factor de que usará la grilla invertida para definir las posiciones de salida.

“Las primeras 6 posiciones de la Q2 se invierten para la grilla de la carrera final”, añadió el informe, de manera tal que el poleman quedará en el sexto lugar y el sexto mejor tiempo saldrá delante de todos, además de que también variarán las demás posiciones entre los seis primeros. Por otra parte, el reglamento también indica la reglamentación en boxes y los trabajos permitidos, con énfasis en el trabajo sobre los neumáticos en la qualy.

En cuanto a la carrera final, se establece que tendrá una duración de 35 minutos más el agregado de una vuelta final una vez que se cumpla el tiempo, aunque serán dos vueltas si llegase a ver un Auto de Seguridad en la última vuelta. Para finalizar, el reporte también indica el procedimiento sobre maltrato de motores, la prueba de llantas para 2027, las obligaciones promocionales y el cumplimiento del código de conducta.

Así será el cronograma del viernes en El Zonda.

Posiciones del TC2000 tras Junín en 2026