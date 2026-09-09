TC2000: así fue el emotivo festejo de Gabriel Ponce de León tras su victoria en Junín

Después de su victoria en el Autódromo de La Pampa a principios de agosto, Gabriel Ponce de León volvió a ser protagonista este fin de semana en la séptima fecha del TC2000, que se llevó a cabo en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín. Por fuera de la importancia que tenía una victoria en la lucha por el campeonato, lo cierto es que lo más llamativo para el “León” era volver a ganar en su tierra natal y repetir el logro de la temporada pasada.

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En la última fecha del año pasado, el piloto juninense había sido el primero en cruzar la línea de meta en el Gran Premio Coronación que se llevó a cabo en Junín, lo que fue su segunda victoria en su casa después del triunfo del 2004. Ahora bien, ganar por tercera vez en su tierra fue un episodio emocionante para Ponce de León, que este domingo festejó al mando del Toyota Corolla Cross después de haber salido de la séptima fila al inicio de la carrera.

La estrategia en boxes le jugó a favor al tricampeón del TC2000, que cumplió con la parada obligatoria para el cambio del neumático delantero y pudo superar a Marcelo Ciarrocchi cuando este se disponía a volver a la pista. Gracias a ese plan, Ponce de León logró saltar a la punta y mantenerse delante en la fila hasta el final de la carrera, lo que desató una ola de celebraciones en el garaje de Corsi Sport en Junín.

Tal es así que el audio del Corolla Cross dejó entrever que el piloto estaba claramente emocionado, con una mezcla de llanto y gritos de felicidad dirigidos hacia sus compañeros, que salieron a la pista a celebrar su victoria. “No lo puedo creer, loco. Vamos, loco, viejo nomás. Vamos, eh. ¡Vamos! ¡Vamos, Lucho!”, gritó el local, que luego explicó un poco más cómo estaba viviendo el momento instantes antes de la premiación.

“No lo puedo creer, son esas carreras que van a quedar en mi memoria toda la vida. Ganar frente a mi público, después de revertir un fin de semana que fue muy difícil, el auto no funcionó ayer en todo el día. Nunca bajamos los brazos, tengo un equipo humilde pero con muchas ganas”, contó el tricampeón. Cabe mencionar que detrás de Ponce de León, el podio fue completado por Matías Rossi y Ciarrocchi, que cerró la semana en el tercer lugar.

La próxima fecha será en El Zonda a fin de mes.

Posiciones del TC2000 tras Junín en 2026