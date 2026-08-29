TC2000 histórico: tendrá su primera marca china

La llegada de Geely al TC2000 marcará un hecho inédito para el automovilismo argentino: cuando el primer Icon tome parte de una competencia, se convertirá en la primera marca china en disputar una carrera de la histórica categoría. El anuncio se realizó durante la presentación oficial del Geely Icon en Argentina, donde la compañía aprovechó el lanzamiento del modelo de calle para confirmar un proyecto deportivo que ya entró en su etapa de construcción.

La presentación contó con directivos vinculados a Geely, representantes de ProRacing e incluso con la presencia del embajador de China en Argentina. Allí se confirmó que serán dos los Icon de competición, conducidos por Nicolás Traut y Franco Riva. El primero fue además uno de los impulsores para acercar el proyecto a la estructura encargada de llevarlo adelante.

El proyecto ya dejó atrás la etapa de las intenciones. Las unidades del Icon fueron entregadas esta semana al taller de ProRacing para iniciar los trabajos de desarme y adaptación, mientras que el objetivo interno es tener los vehículos listos para la fecha prevista para el 11 de octubre. La idea es aprovechar la parte final del campeonato para recopilar información y comenzar a construir una base pensando especialmente en 2027.

Cómo será el Geely Icon de TC2000

El auto tendrá poco que ver mecánicamente con el Icon que se venderá en los concesionarios. Desde 2025, el TC2000 utiliza una nueva generación de vehículos que toma las siluetas de SUV como referencia, pero por debajo emplea una arquitectura desarrollada específicamente para competición. En ese contexto, el Geely Icon será desarrollado sobre la plataforma técnica que utiliza actualmente el TC2000, cuyo reglamento contempla un motor turbo de cinco cilindros, 2.5 litros y 500 HP, asociado a una caja secuencial XTrac de seis velocidades. De esta manera, conservará principalmente la identidad visual y las líneas características del modelo de calle, mientras que su estructura y mecánica estarán adaptadas a las exigencias de la categoría.

La aerodinámica será otro punto fundamental. El Icon tendrá un importante splitter delantero, piso trabajado para generar efecto suelo, difusor trasero y un gran alerón. La carrocería conservará principalmente los rasgos visuales, proporciones e identidad del SUV de calle, pero el chasis, suspensiones, frenos y configuración general estarán diseñados para soportar las exigencias propias de un TC2000.

Qué se puede esperar de Geely en sus primeras carreras

Pretender que el Icon llegue y gane inmediatamente sería apresurado. ProRacing tendrá que desarrollar desde cero la adaptación aerodinámica de la carrocería, encontrar las mejores regulaciones y acumular kilómetros para conocer el comportamiento de las dos unidades. A favor aparece justamente la experiencia de una estructura acostumbrada al TC2000 y dos pilotos que ya conocen la nueva generación de SUV de la categoría.

La igualdad mecánica también puede acelerar ese proceso. Al compartir buena parte de los conceptos técnicos establecidos por el reglamento con Toyota Corolla Cross, Chevrolet Tracker, Honda ZR-V, Volkswagen Nivus, Fiat Pulse y Nissan Kicks, gran parte de la diferencia estará en la puesta a punto, la aerodinámica, la confiabilidad y el trabajo de ingeniería.

La importancia del desembarco, sin embargo, supera los resultados. GAC ya está vinculada al TC2000 como sponsor y proveedor del Safety Car, pero Geely será la primera automotriz china en colocar un vehículo propio dentro de la grilla para competir directamente contra las marcas tradicionales.

Para el TC2000 representa además una señal importante de cara al futuro. Después de transformar su reglamento y apostar por los SUV de 500 CV, la categoría consigue atraer a un fabricante que está en pleno proceso de expansión en Argentina. Para Geely, en tanto, correr será una vidriera para instalar el nombre y el Icon entre el público local. Si además aparecen buenos resultados, el proyecto podría convertirse en mucho más que una estrategia comercial: sería el inicio de una nueva etapa de las marcas chinas dentro del automovilismo argentino.