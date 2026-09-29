El sentido homenaje de Franco Vivian a Tulio Crespi tras su podio en el TC2000: “Gran maestro”

La cita en el Autódromo Eduardo Copello tuvo un peso emocional por el fallecimiento de Tulio Crespi, la leyenda del automovilismo nacional que pasó a la inmortalidad el martes pasado a sus 88 años. De ahí que Franco Vivian haya decidido dedicarle su podio al histórico diseñador de coches después de haber culminado la final en El Zonda en el segundo lugar detrás de Lucas Cabarajal en el marco de la octava fecha del TC2000.

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Tras cruzar la línea de meta a 1.925s del ganador de la final, el piloto porteño hizo un balance acerca de lo positiva que resultó la jornada para el equipo YPF Elaion Auro Pro Racing. “Fue un buen fin de semana en definitiva para nosotros. Antes que nada felicitar a mi equipo, han trabajado muy bien”, comenzó Vivian en declaraciones a la prensa antes de darle el mérito a Cabarajal por su primera victoria en la categoría.

Acto seguido, el tricampeón panamericano de CIK-FIA le rindió homenaje a Crespi al recordar su fallecimiento y enviarle sus saludos y condolencias a sus seres queridos. “Y desde ya dedicarle todo esto a Tulio Crespi y su familia, un gran maestro que nos ha dejado el automovilismo argentino”, agregó el oriundo de Capital Federal con respecto al fabricante, que es recordado por sus contribuciones al Turismo Carretera y al Turismo Competición.

Por otra parte, Vivian también aprovechó los micrófonos para referirse al desarrollo que tuvo la carrera en el circuito de San Juan, donde destacó que se va contento con el resultado obtenido y el respeto con sus colegas. “Estoy conforme, no había más, no quedó bien el auto pero aguantamos bien, iba a ser muy difícil contra los rivales. Salió una linda maniobra de superación con Matías. Emiliano me respetó muy bien en la largada y venía muy rápido. Me voy conforme, a seguir trabajando que esto es largo”, añadió.

Cabe mencionar que el porteño se vio beneficiado por el abandono de Emiliano Stang hacia el final de la carrera, algo que le permitió escalar en la tabla de posiciones y ponerse en el segundo lugar. De esta manera, Vivian quedó a 35 puntos de Matías Rossi, quien terminó tercero en El Zonda, cuando todavía restan cuatro fechas para el cierre de la temporada.

El porteño escaló en la tabla de posiciones.

Posiciones del TC2000 tras San Juan en 2026