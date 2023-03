Jugó en Tiro Federal en el ascenso argentino y vestirá la camiseta de España: "Orgulloso"

La Selección de España está en búsqueda de uno delantero que pueda ser parte de su equipo y que, además, tenga una fuerza goleadora. En su búsqueda, el conjunto español y su entrenador, Luis de la Fuente, llamaron a un exjugador de Tiro Federal en la B Nacional.

"Estoy muy feliz de integrar la lista previa. Sigo trabajando día a día, no me desespero y, si me toca, estaré muy orgulloso de defender la camiseta de España", indicó el futbolista nacido en Rosario y nacionalizado español. Se trata de "Chimy" Ávila que, en declaraciones que consignó el periódico deportivo español Marca, aseguró que tiene ganas de ser parte del conjunto Español.

Avila, de 29 años, inició su carrera en Tiro Federal de Rosario y, luego, jugó para San Lorenzo, antes de recalar en España, donde jugó primero para Huesca y, luego, en Osasuna, donde alcanzó su mejor versión. El delantero fue convocado por De la Fuente en una lista preliminar de jugadores y, según se confirmó, el próximo 17 de marzo se conocerá la nómina definitiva para los amistosos que España jugará el 25 de marzo en Málaga ante Noruega y el 28 de marzo visitará a Escocia en Glasgow, en partidos válidos por la clasificación para la Eurocopa 2024.

Sobre los permanentes problemas físicos que lo privaron de desarrollar una trayectoria aún mejor, el hermano de Gastón Ávila (con pasado en Rosario Central y Boca Juniors), aclaró que "aprendes a valorar más la vida, pero también los partidos y los juegos. Te trae madurez a la cabeza". "Las lesiones me enseñaron a no ir al cien por cien por todo, a ser más paciente. Durante el Mundial sí estuve entrenando, pero no por miedo. Gracias a Dios volví a tope y nunca se me cruzó por la cabeza volver a lesionarme. Si sucede, son cosas de fútbol. Ya sabemos el riesgo que corremos. Me preparé por un bien mío, para tener una buena pretemporada", insistió.

El jugador que integró el plantel campeón de San Lorenzo en la Supercopa Argentina 2015 frente a Boca Juniors está ante la gran posibilidad de sumarse a la lista de futbolistas argentinos que han representado a España a lo largo de la historia. Entre ellos se encuentran Alfredo Di Stéfano, Juan Antonio Pizzi y Mariano Pernía.