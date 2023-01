Video: Lautaro Martínez fue figura y metió un golazo para darle la Supercopa al Inter

El delantero del seleccionado argentino continúa de racha y definió de manera exquisita ante el clasíco rival por la final de la Supercopa de Italia.

Lautaro Martínez convirtió un golazo este miércoles en el 3-0 del Inter ante el Milan por la final de la Supercopa de Italia. El "Toro" sigue afilado desde su regreso del Mundial de Qatar 2022 y parece haberse quitado la mala fortuna que tuvo durante la competencia mundialista.

La Copa del Mundo de Lautaro no fue lo que esperaba ni por lo que tanto se había preparado. A pesar de que la Selección Argentina logró consagrarse, el delantero no tuvo buena suerte de frente al arco y hasta manifestó que se apenaba por el rendimiento que había tenido. Sin embargo, desde que retornó al Inter no para de festejar y, en esta oportunidad, dejó una definición espectacular ante el clásico de la ciudad.

El golazo de Lautaro Martínez en la final ante Milan

El equipo dirigido por Simone Inzaghi comenzó con todo la final disputada en el Estadio Internacional King Fahd y sacó una rápida ventaja a los 10 y 21 minutos gracias a los goles de Federico Dimarco y Edin Dzeko respectivamente. Si bien Lautaro fue partícipe de varias ocasiones de peligro durante los primeros 45 minutos, ya en la etapa final mostraría toda su jerarquía.

A los 77 minutos, el exjugador de Racing recibió un pelotazo desde zona defensiva de Milan Skriniar, aguantó de espaldas al fuerte defensor Fikayo Tomori, se fue mano a mano ante el portero Ciprian Tătărușanu y, tras un control exquisito de zurda, definió con el borde externo al segundo palo. El delantero del seleccionado argentino saltó las vayas y se sacó la camiseta mostrando la remera con su nombre, después de una definición excelente.

Con este tanto, Martínez llegó a su cuarto gol consecutivo en igual cantidad de partidos, donde los últimos habían sido por la Serie A, la competencia doméstica italiana. Además, es el sexto tanto que le marca al Milan de los 11 veces que lo enfrentó y alcanzó los 86 festejos con el "Neroazzurro" en 207 cotejos desde su llegada en 2018.

Paredes reveló lo que le dijo Messi en el primer abrazo tras ser campeón del Mundo

Leandro Paredes reveló lo que le dijo Lionel Messi en el abrazo que se dieron luego de que Gonzalo Montiel convierta el penal ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Ese instante en el que la Selección se consagró campeona, los futbolistas se juntaron en el centro del campo de juego en un encuentro que fue por demás emotivo y quedó para la historia. La amistad y el cariño entre ambos se notó en ese momento tan especial para el elenco nacional en el Estadio Lusail.

Un mes después del cotejo que la "Scaloneta" ganó tras los tiros desde los doce pasos, el volante de la Juventus dialogó con TyC Sports. Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes, el jugador respondió sobre lo que vivió y cómo fue esa charla con el mejor del planeta. Además, el mediocampista surgido de las inferiores de Boca Juniors se refirió a la importancia de quedarse con la Copa del Mundo y lo que significó.

"En ese momento lo único que se me vino es decirle: 'Sí, somos campeones del mundo'. Era como decir lo conseguimos, lo logramos, era lo que queríamos. Él nos abrazaba y lo único que nos decía era 'Gracias a todos por darme esta alegría'. Yo cada vez que lo veo o que hablo del tema se me pone la piel de pollo y me dan ganas de llorar de todo lo que vivimos y lo que pasó. Lograr lo que logramos fue realmente increíble", aseguró Paredes en la mencionada entrevista sobre lo que compartió con Lionel Messi.

Por otro lado, el hombre de la "Juve" no dudó al contar cómo se sintió quedarse con el trofeo el pasado 18 de diciembre en algo inolvidable para su carrera: "Fue la felicidad más grande que tuve como profesional con lo que amo este deporte y a la Selección fue sin dudas lo más grande que me pasó. Seguramente nada va a superar eso".