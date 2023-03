Un exarquero de la Selección reveló su deseo por Boca: "Que me llamen"

Fue partícipe de los primeros partidos de Lionel Scaloni al frente del seleccionado y reconoció su fanatismo por el "Xeneize".

El arquero Paulo Gazzaniga, quien tuvo un breve paso por el seleccionadoen 2018, reconoció su deseo con Boca: "Me hubiera gustado que me llamen".

El arquero del Girona Paulo Gazzaniga, quien tuvo un breve paso por la Selección Argentina, reveló el pasado miércoles que le hubiese gustado ser tenido en cuenta en Boca Juniors. Además, llenó de elogios a Emiliano Martínez y reconoció que no le sorprendió su actuación en el Mundial de Qatar 2022.

Gazzaniga tuvo un momento de esplendor que lo llevó a ser tenido en cuenta entre 2018 y 2019 por Lionel Scaloni en el seleccionado argentino, momento en que debutó en un mistoso frente a México, mientras militaba en el Tottenham de Inglaterra. Con buen presente en el Girona, club al que arribó en 2022, el cordobés reconoció un deseo que tiene con respecto al "Xeneize".

Qué dijo Paulo Gazzaniga sobre su deseo de jugar en Boca Juniors

Gazzaniga, durante un entrenamiento con el seleccionado en 2018.

En diálogo con el porgrama Puede Pasar de DSports RAdio, el arquero de 31 años comentó sus ganas de tener una experiencia en nuestro país. "Me gustaría estar en el fútbol argentino. Es el lugar donde nací y me crié. Me hubiera gustado que me llame Boca en su momento. Ahora está difícil", expresó Paulo, que en 2020 ya había confesado públicamente que es hincha del "Xeneize". En aquel momento, el equipo "Azul y Oro" contaba con esteban Andrada como dueño del arco y no se pudo dar su sueño.

Paulo, que ya había tenido un paso por LaLiga entre 2016-2017 en el Rayo Vallecano y lcinco años después en el Elche, contó la sorpresa que le generó regresar a España: "Cuando estaba en la Premier League no era tan competitiva como lo es ahora. Me encuentro bien, con un grado de experiencia que no tenía. Eso me hace sentir más cómodo".

Para finalizar, el arquero surgido de Córdoba Club Atlético Las Palmas tuvo palabras elogiosas hacia Martínez, con quien no llegó a compartir plantel en el seleccionado pero observó todos sus partidos en el Mundial de Qatar 2022. "Lo del 'Dibu' no me sorprendió. Cuando lo conocí no sabía porque no estaba en la Selección. Le tocó y lo aprovechó muy bien. Es un fenómeno".