Un campeón del mundo con la Selección Argentina reveló su calvario en pleno Mundial: "En la camilla"

Un campeón del mundo con la Selección Argentina reveló su calvario en pleno Mundial de Qatar 2022, en el que estuvo lesionado y "todo el tiempo en la camilla". El dramático recuerdo.

Un campeón del mundo con la Selección Argentina recordó la crisis que sufrió antes y durante el Mundial de Qatar 2022. Una grave lesión sufrida en su club estuvo a punto de dejarlo fuera de la lista definitiva de 26 futbolistas de Lionel Scaloni, aunque finalmente dijo presente y fue parte del histórico título del 18 de diciembre en el estadio Lusail de Doha frente a Francia por penales.

El protagonista de esta historia es nada menos que Marcos "Huevo" Acuña, el lateral o mediocampista izquierdo de 31 años que fue importante en el esquema de la "Albiceleste" a lo largo de todo el certamen. Sin embargo, reveló en Llave a la eternidad (TV Pública) que una pubalgia padecida en Sevilla generó que estuviera casi seis meses "tirado en la camilla".

El Huevo Acuña recordó el drama por la pubalgia en el Mundial: "No podía dormir del dolor"

Durante la charla con la periodista Sofía Martínez, el ex Ferro y Racing repasó: "Yo justo me lesiono en la pretemporada con Sevilla, me agarra pubalgia... Desde julio hasta que terminó en el Mundial estuve tirado en una camilla cuatro o cinco horas". Además, detalló: "Era la bronca de no poder dar un pase porque ya me dolía, infiltrándome para poder jugar acá en el club. Para que me vieran que estaba bien, que estaba jugando, para no quedarme afuera de la lista".

El neuquino reconoció que en aquella época "fueron momentos duros" y lo argumentó: "Porque me la pasaba, desde la mañana hasta las 12 de la noche o 1, en la camilla tratándome de recuperar". "Le agradezco mucho al fisioterapeuta de la Selección Argentina, Pablo Capuchetti, que estuvo conmigo en esos 50 días, se vino conmigo a Sevilla para tratarme y me salvó. Me terminó de curar la pubalgia y gracias a él también pude jugar el Mundial", profundizó.

Acuña, de sus humildes orígenes en Zapala a campeón del mundo.

Igualmente, Acuña aclaró que jamás dudó de su presencia en la máxima cita: "Tenía en la cabeza, cuando salió la lista, que de ahí no me iba a sacar nadie. Pensé en que iba a quedarme ahí y poder jugar". Al mismo tiempo, el zurdo admitió que "estando en la Selección es difícil decir que algo te molesta", aunque también resaltó que le fue muy sincero a Scaloni: "Por suerte yo le dije en la gira por Estados Unidos que tenía pubalgia, pero que iba a tratar de llegar de la mejor manera. Él me dijo que me tratara de esa molestia y que me iba a ver durante los partidos de Sevilla".

El ex Sporting Lisboa rememoró que no podía completar los encuentros por los problemas físicos y que "jugaba 45 minutos como máximo" en el club español porque "era todo lo que podía jugar". Al respecto, profundizó: "Le avisaba (a Scaloni) que no podía jugar más de eso porque (la lesión) no me dejaba". En esa línea, el "Huevo" recordó que hacía los trabajos de impactar al balón de volea aunque le doliera el pubis: "Siempre probaba si le podía pegar a la pelota o no y, dependiendo de eso, eran los entrenamientos que hacía. Hacía esos movimientos para ver si podía jugar".

"Era infiltrarme para que se me fuera el dolor y levantarme bien al otro día, pero con esta lesión es difícil porque un día no te duele y al otro día sí. Me maquinaba mucho cuando me iba a dormir, no podía dormir del dolor y pensaba: ´Si sigo así, creo que no llego al Mundial´", se sinceró el futbolista con crudeza. El defensor repasó que "fue algo hermoso poder llegar al Mundial y jugarlo" y se tomó revancha de lo sucedido en Rusia 2018 "porque en el anterior no había podido jugar".

Acerca de la pubalgia, Acuña puntualizó: "Me dolió todo el Mundial. Me infiltraba, tomaba antiinflamatorios para poder dormir y poder entrenar mejor al otro día. Por suerte pude jugarlo con el dolor y di todo lo que tenía". Igualmente, el "Huevo" aclaró ya está recuperado y sentenció: "Cuando jugaba no pensaba en el dolor, sólo en ayudar a mis compañeros, y decía: ´Acá no me puedo caer, tengo que ayudar y seguir para adelante´. En ese momento, la lesión se hacía a un lado".

