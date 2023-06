Scaloni se cansó y la pudrió en la conferencia de prensa de Argentina: "Que venga"

Lionel Scaloni se cansó y mostró su fastidio en la conferencia de prensa de la Selección Argentina, en la previa del amistoso contra Indonesia por la fecha FIFA. El video del curioso momento que protagonizó el DT.

Lionel Scaloni protagonizó un curioso momento en plena conferencia de prensa de la Selección Argentina. En la previa al amistoso frente a Indonesia en Yacarta por la doble fecha FIFA, el entrenador de 45 años dialogó con los medios de comunicación presentes en la sala, donde ocurrió una curiosa situación en una de las preguntas de los periodistas que estaban en la sala.

La cuestión tuvo que ver con la traducción de una de las preguntas que le hicieron a Scaloni, quien consideró que la traductora hizo un flojo trabajo. La trabajadora tuvo serias complicaciones para traducir en la conferencia y el DT pidió en vivo reemplazarla para que las siguientes consultas se entendieran mejor.

Scaloni pidió cambiar a la traductora en la conferencia de la Selección Argentina: "Más clara"

En un momento del diálogo con los medios, se escuchó a una mujer hablando en un español bastante dubitativo: "Vos decís que hay cambio, que hay rotación de Argentina... eh... esto es para jugar con Indonesia porque Indonesia está debajo de Argentina... ¿O para qué?". No obstante, en ese instante se vio a un DT algo confundido y mirando hacia otro sector de la sala.

El incómodo momento de Scaloni en la conferencia de prensa.

Entonces, y decidido, el estratega santafesino solicitó: "Ok. Que venga él, que traduce... me parece que habla... así la traducción es un poquito más clara". Mientras el hombre nacido en España se acercaba al lugar, el argentino le dijo: "¿Escuchaste la pregunta? Sí. Hacemela... ahí, ahí te la escribe". En ese momento, el traductor le repitió la consulta, con un poco más de precisión en sus palabras: "Es una rotación de jugadores, y eso es... ¿Por qué motivo? ¿Porque estás jugando contra Indonesia o...?". "Bien, bien. Clarísimo", irrumpió Scaloni para terminar con una situación particular e inusual.

Indonesia vs. Argentina: hora, TV en vivo y streaming

Después de la victoria frente a Australia por 2-0 en China, "La Scaloneta" volverá a presentarse el lunes 19 de junio a las 9.30 horas en el Estadio Bung Karno de Yacarta. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TV Pública (aire) y TyC Sports (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play. Y habrá otras opciones como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow