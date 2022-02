Scaloni convocó al Kun Agüero a la Selección Argentina

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni tendrá a Sergio "Kun" Agüero dentro de los que viajarán al Mundial de Qatar 2022, según informó el propio jugador.

Si alguien tiene que estar en el Mundial de Qatar 2022 es Sergio "Kun" Agüero. No lo disputará debido al problema cardíaco que padece, pero es parte de una camada histórica de la Selección Argentina. Si todo sale bien, coronaría un ciclo con el trofeo más preciado al lado de su amigo Lionel Messi. Según aseguró en una nota con Jorge Rial en Radio 10, el exdelantero se puso en contacto con Lionel Scaloni y Claudio "Chiqui" Tapia para estar en la Copa del Mundo.

El día que anunció su retiro, el exfutbolista del Manchester City remarcó su amor por la "Albiceleste". Con el elenco nacional, el "Kun" obtuvo dos copas del mundo a nivel Sub 20, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la Copa América 2021. Además, disputó tres mundiales (2010, 2014 y 2018), cinco copas América (2011, 2015, 2016, 2019 y 2021). Vistiendo los colores de nuestro país, jugó en 100 ocasiones y marcó 42 tantos.

En 2022, tendrá la posibilidad de volver al equipo pero no será como futbolista: "Voy al Mundial de Qatar. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al cuerpo técnico. Hablé con (Lionel) Scaloni y con (Claudio) 'Chiqui' Tapia y tenemos que intentarlo, darle una vuelta". Además, sostuvo que el objetivo de ir a la Copa del mundo va más allá de sus propios deseos: "Voy a ir para motivarlos un poquito".

Además, el "Kun" habló de la importancia de Scaloni en la Selección Argentina y todo lo que vino después de consagrarse campeones en Brasil para Messi. "Era algo que buscábamos hace mucho tiempo. Después de la final de la Copa América, Leo sintió un gran alivio. Las ganas de ganar el Mundial de Qatar están y Scaloni encontró el grupo, lo que es muy importante para un plantel".

El aviso que preocupó al "Kun" antes de la afección cardíaca

Días antes del 30 de octubre de 2021, cuando sufrió un problema cardíaco mientras el Barcelona jugaba con el Alavés en el Camp Nou, Agüero tuvo una señal de lo que se venía. "Me avisó antes mi corazón. Días antes tuve una arritmia cortita en un entrenamiento. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, sentía que me ahogaba", contó Agüero. Lo que vino después, lamentablemente es historia conocida.

Agüero defendió a Lionel Messi y cruzó a la prensa francesa

El "Kun" habló sobre Messi y aseguró: "Jugó re bien Leo. La rompió. No porque sea amigo, sino porque jugó re cheto. Estuvo muy bien, muy activo. Lástima ahí el penal. Pero después la rompió. Los de Francia, la revista y los diarios lo mataron, cualquiera. Son unos giles, ahora voy a París y vengan. Mirá, tenía una entrevista con una revista de Francia, agarré y le dije no porque aguante Leo Messi. Chau nos vemos, ahora estoy enojado".

Hubo varias críticas a Lionel Messi por su actuación, aunque asistió en varias oportunidades y tomó la manija del equipo en los momentos más complicados. Cada vez que se asoció con Mbappé generaron mucho peligro pero les costó concretar. Esto no sirvió para convencer a los periodistas deportivos de L'equipe que, en su edición del miércoles, le pusieron un "tres" y lo marcaron como el peor jugador de la cancha.