El retiro del Kun Agüero: el emotivo mensaje para la Selección

Luego del triste anuncio de su retiro, Sergio "Kun" Agüero habló de su amor por la Selección Argentina en la que ganó varios títulos.

Sergio "Kun" Agüero anunció este miércoles 15 de diciembre por la mañana su retiro del fútbol desde el Camp Nou, en Barcelona. El delantero argentino le puso fin a su exitosa carrera a los 33 años y entre sus declaraciones habló de su amor por la Selección Argentina. Entre lágrimas, el exatacante de Independiente a su vez agradeció a quienes fueron sus compañeros durante su etapa en la "Albiceleste".

El fuerte rumor que surgió hace pocos días se confirmó. Luego de lo que fue su último partido el pasado 30 de octubre ante el Alavés en el estadio del "Blaugrana", Agüero se sometió a estudios que detectaron el problema por el que no seguirá en actividad. Sin dudas abandona el fútbol un jugador por demás carismático y talentoso que dejó su huella en cada club en el que jugó.

Sólo tuvo palabras de agradecimiento a los clubes en los que jugó y a los presentes: "A Independiente que me formó, al Atlético Madrid que confió en mi para que juegue en Europa, a la gente del City que me trataron bien siempre y saben lo que viví ahí. A la gente del Barcelona, a Joan. Estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien y claramente a la Selección Argentina que es lo que más amo", agregó.

Su historia en la "Albiceleste"

En 2005 en Países Bajos, y siendo el jugador más joven del plantel, jugó la Copa Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. Se consagró campeón en dicho certamen, en el que jugó cuatro encuentros pero no convirtió. Sin embargo fue quien recibió la falta en el penal que luego Lionel Messi cambió por gol en la final ante Nigeria.

Los éxitos con la "Albiceleste" siguieron dos años después con la obtención del mismo torneo en Canadá. Ya sin la "Pulga", Agüero fue la gran figura marcando seis goles en siete duelos. El "Kun" fue el capitán del equipo y se quedó con el Balón y la Bota de Oro en lo que fue la sexta copa del mundo a nivel juvenil de Argentina. No fueron los únicos logros que obtuvo, ya que en 2008 sumó uno más.

En los Juegos Olímpicos disputados en Pekin obtuvo la Medalla de Oro y apareció en el momento justo para llevar al equipo al cotejo definitivo. En la victoria por 3 a 0 ante Brasil marcó dos -el tercero fue de Juan Román Riquelme- y así el elenco dirigido por Sergio "Checho" Batista accedió a la final. Nuevamente el rival fue Nigeria y la "Albiceleste" se impuso por 1 a 0 con un golazo de Ángel Di María.

En su paso por la Selección Argentina es importante destacar que disputó tres mundiales (2010, 2014 y 2018), cinco copas América (2011, 2015, 2016, 2019 y 2021) y coronó su participación con el equipo en la última disputada en Brasil. En total, vistiendo los colores de nuestro país, jugó en 100 ocasiones y marcó 42 tantos.