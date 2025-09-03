Quiénes son los padres de Julio Soler: de dónde son y su historia

Julio Soler con la camiseta de la Selección Argentina.

El defensor Julio Soler es una de las últimas apariciones en el sector de lateral izquierdo que tuvo Argentina. Cion un perfil bajo y buenos rendimientos, el jugador surgido de Lanús se supo ganar la consideración de Javier Mascherano para llevarlo a los Juegos Olímpicos y luego de Lionel Scaloni, quien lo convocó a la mayor de la Selección para la última doble fecha de eliminatorias rumbo al mundial 2026, frente a Venezuela y Ecuador.

Con 19 años, Lanús lo vendió al AFC Bournemouth de la Premier League en una cifra histórica para el club, que rondó los 15 millones de dólares, Algo que mostró la gran confianza que se le tiene al nivel de este joven, del que el "Grana" pudo disfrutar por poco tiempo frente a semejante oferta. Detrás de semejante evolución hubo una familia acompañándolo, con un padre con pasado futboolístico.

Quiénes son y de dónde provienen los padres de Julio Soler

Julio Soler con la camiseta de Lanús.

Julio Soler es hijo de Jorgelina y José Soler, un ex enganche de Sol de América. Ambos son pararaguayos y se radicaron en el barrio porteño de Villa Lugano, en donde creció el futbolista. La famiia fue clave en el desarrolllo del jugador, que siempre tuvo claro su deseo de representar a Argentina, a pesar de haber recibido ofertas para jugar con la selección de Paraguay.

Sus grandes actuaciones en Lanús le permitieron llegar a la Selección Argentina Sub 20 y posteriormente la convocatoria para representar al país en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Sub 23. A su vez, fue una pieza clave de su equipo en la Copa Sudamericana 2024, con partidos muy destacados como en la serie de cuartos de final del torneo contra Independiente de Medellín, en la que convirtió un gol de penal.

Las palabras der Julio Soler sobre Lionel Messi

Al ser consultado sobre su visión acerca de jugar al lado de Lionel Messi, el canterano de Lanús no ahorró elogios en el astro argentino y deseó poder jugar en el futuro junto a él tras las eliminatorias. "Esperemos que no sea el último. Estoy contento porque es un sueño estar cerca de él. Es difícil mirarlo a los ojos, porque te impacta su figura. Espero compartir mucho con él. Todos saben que el diez siempre quiere competir y por eso es el mejor de todos", afirmó Soler, con la idolatría que cualquier joven siente ante el mejor de todos.