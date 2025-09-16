Quién es José Manuel López: de qué juega el crack del Palmeiras y cuál es su historia

José Manuel López en Palmeiras.

Juan Manuel López lleva consigo una gran historia de lucha por lograr consolidarse en el mundo del fútbol. Una historia que parecía tener un desesnlace prematura al quedar libre de Independienyte, pero que por mérito y cierto golpe del destino le permitieron llegar a primera y ser uno de los jugadores más destacados del Brasileirao con Palmeiras, algo que también le abrió las puertas de la Selección Argentina.

Oriundo de la provincia de Corrientes, el futbolista atraviesa un gran presente futbolístico, que le mermitió jugar el último Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos. Le tocó debutar en Lanús cuando el país recién salía de la pandemia y sorprendió con sui rápida adapatación a la primera división del fútbol argentino, lo que rápidamente lo colocó en los ojos de clubes del exterior y provocó una rápida venta.

De qué juega Juan Manuel López

Respecto a su posición, Juan Manuel López juega como delantero. Sabe jugar de referencia en el área aunque también puede ser acompañante del centrodelantero, como cuando en sus inicios en el fútbol acompañaba a José "Pepe" Sand.

La historia de Juan Manuel López

José Manuel López nació el 6 de diciembre del 2000 en un pequeño pueblo de Corrientes llamado San Lorenzo. Hijo de una ama de casa y de un padre dedicado a los embarques pesqueros, dio sus primeros pasos en el fútbol a los siete años en Club El Progreso y a los pocos meses empezó a jugar en Club Atlético Saladas. En ese club jugó un año hasta que dio el salto a Independiente de Avellaneda con nueve años.

Juan Manuel López en su paso por Lanús.

En el Rojo hizo todas las inferiores, pero en Sexta sufrió una lesión que le hizo plantearse el retiro. “Tuve un problema que casi me hizo dejar el fútbol. Tenía una lesión en la cintura, en los huesos, que casi no me dejaba caminar. Pensé en dejar un tiempo, pero las ganas fueron más fuertes”, sostuvo en una entrevista con La Nación. El "Flaco" quedó libre y en 2017 fue contactado por Lanús para una prueba y terminó conformando el plantel de la Quinta División del Granate durante todo ese año. En esa etapa jugó de centrodelantero, extremo y hasta mediocampista ofensivo.

Juan Manuel López en la Liga Regional.

En 2018 empezó la pretemporada con la Cuarta y entrenó con la Reserva, pero se terminó yendo a préstamo al Club Atlético Colegiales de Tres Arroyos de la Liga Regional. Fue allí donde López tuvo su explosión y fue el goleador del equipo y pieza fundamental para el ascenso a Primera División. Tras su buen paso por la Liga Regional regresó al Granate y se asentó a base de goles y un gran juego aéreo (mide 188 centímetros). Finalmente recaló en Palmeiras, en una operación que se realizó a cambio de siete millones de dólares por el 70 por ciento del pase.